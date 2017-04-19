Три десятка любимых хитов. Первый концерт проекта «Золотая коллекция белорусской песни» прошел в Солигорске

Новости Беларуси. Грандиозное шоу началось. Накануне в Солигорске стартовал первый концерт проекта «Золотая коллекция белорусской песни». На сцене – коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами: «Песняры», «Верасы», «Чарауницы», Ядвига Поплавская и многие другие. В каждом концерте – три десятка любимых хитов.

Саша немо, певец:

Сегодня особенный концерт. И, честно признаться, я всех композиторов, которых видел сегодня на сцене, это люди из детства. Именно в этом был посыл основной телеканала СТВ, чтобы ностальгической ноткой вспомнить те песни, которые звучали раньше.

Ольга Бурлакова, ведущая СТВ:

Столькі прыгожай музыкі. Вельмі прыемна, што мы паехалі ў такі вялікі тур. Я вельмі люблю нашу беларускую экстраду. Я беларуска сапраўдная.

На протяжении целого года в самых разных уголках страны зрителей ждут любимые песни. 18 мая артисты с «Золотой коллекции» выступят в Гомеле, а 7 июня – в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.