Минск во власти уличных музыкантов. Как европейская культура захватила белорусскую столицу

Уже год как это место с мая по октябрь полностью во власти пешеходов. Минчане проводят здесь душевные вечера за прослушиванием хоровой, джазовой и камерной инструментальной музыки. Первая серия концертов «Джазовые субботы» прошла в июне 2013 года. Также здесь проводят представления с участием уличных театров, клубов исторической реконструкции. Особым успехом у горожан пользуются дни культуры различных стран. В такие дни Минск становится по-настоящему европейским городом.

8 апреля музыкальное лето пришло в столицу. 15 стрит-бэндов на трех сценах Верхнего города подарили людям праздник.

Денис Шерстенников, организатор фестиваля уличных музыкантов:

Минск ищет свой стиль, совмещая белорусские традиции и европейские тенденции вместе. И все больше и больше мест, где проходят фестивали, концерты, где горожане могут приятно провести время. Зыбицкая стала знаковым местом. Такое место есть, наверное, в каждом европейском городе. Фестиваль «Karol Jan» – наверное, одно из событий, которое действительно формирует европейский стиль города. Этот фестиваль – один из многочисленных подарков городу к 950-летию. Организаторы хотели помочь Минску зазвучать в новом сезоне еще громче. Модное техно сменялось виолончелями и скрипками, битбоксеры, цимбалисты, диджеи и кавер-бэнды. Каждый желающий мог подпеть коллективу, а благодаря первому в Беларуси стрит-караоке еще и почувствовать себя настоящим уличным исполнителем.

Компетентное жюри и зрители посредством голосования выбирали коллективы, которые в мае будут выступать на специализированных уличных площадках. Член жюри, композитор Александр Липницкий к отбору фаворитов подошел строго, но с пониманием – сам когда-то выступал на улице.

Александр Липницкий, член жюри фестиваля уличных музыкантов:

Давайте будем более внимательны к тому искусству, которое окружает нас, к тем людям, которые его рождают. Несложно поаплодировать, это хорошая воспитанность внутренняя культура, европейские традиции. Давайте просто быть такими, благодарными, за то, что кто-то нам дарит свое искусство. Зрители голосовали с помощью специальных жетончиков.

Зритель:

Мы решили проголосовать за группу «Оркестр Фишера», потому что милые ребята, очень хорошо, очаровательно играют, приятная музыка, хорошая оркестровка и интересное сочетание инструментов. Участники уличного оркестра считают минчан благодарными слушателями.