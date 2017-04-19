Минск во власти уличных музыкантов. Как европейская культура захватила белорусскую столицу
Уже год как это место с мая по октябрь полностью во власти пешеходов. Минчане проводят здесь душевные вечера за прослушиванием хоровой, джазовой и камерной инструментальной музыки.
Первая серия концертов «Джазовые субботы» прошла в июне 2013 года. Также здесь проводят представления с участием уличных театров, клубов исторической реконструкции. Особым успехом у горожан пользуются дни культуры различных стран. В такие дни Минск становится по-настоящему европейским городом.
8 апреля музыкальное лето пришло в столицу. 15 стрит-бэндов на трех сценах Верхнего города подарили людям праздник.
Денис Шерстенников, организатор фестиваля уличных музыкантов:
Минск ищет свой стиль, совмещая белорусские традиции и европейские тенденции вместе. И все больше и больше мест, где проходят фестивали, концерты, где горожане могут приятно провести время. Зыбицкая стала знаковым местом. Такое место есть, наверное, в каждом европейском городе. Фестиваль «Karol Jan» – наверное, одно из событий, которое действительно формирует европейский стиль города.
Этот фестиваль – один из многочисленных подарков городу к 950-летию. Организаторы хотели помочь Минску зазвучать в новом сезоне еще громче. Модное техно сменялось виолончелями и скрипками, битбоксеры, цимбалисты, диджеи и кавер-бэнды. Каждый желающий мог подпеть коллективу, а благодаря первому в Беларуси стрит-караоке еще и почувствовать себя настоящим уличным исполнителем.
Компетентное жюри и зрители посредством голосования выбирали коллективы, которые в мае будут выступать на специализированных уличных площадках. Член жюри, композитор Александр Липницкий к отбору фаворитов подошел строго, но с пониманием – сам когда-то выступал на улице.
Александр Липницкий, член жюри фестиваля уличных музыкантов:
Давайте будем более внимательны к тому искусству, которое окружает нас, к тем людям, которые его рождают. Несложно поаплодировать, это хорошая воспитанность внутренняя культура, европейские традиции. Давайте просто быть такими, благодарными, за то, что кто-то нам дарит свое искусство.
Зрители голосовали с помощью специальных жетончиков.
Зритель:
Мы решили проголосовать за группу «Оркестр Фишера», потому что милые ребята, очень хорошо, очаровательно играют, приятная музыка, хорошая оркестровка и интересное сочетание инструментов.
Участники уличного оркестра считают минчан благодарными слушателями.
Юрий Козловский, участник группы «Оркестр Фишера»:
Передаем энергетику именно толпе, слушателям нашим. Поэтому позитивно все. В Минске есть уличная музыка, она развивается.
Безусловно, у столицы есть свое звучание. Неповторимое и многогранное, которое создает особое настроение.
Официально летний музыкально-туристический сезон откроется 7 мая. А 13-го в Верхнем городе пройдет фестиваль уличной музыки. «Джазовые субботы у Ратуши» стартуют 10 июня. Столица распахнет свои двери для музыкантов из Германии, Великобритании, Италии, Польши, США и Франции. Ждет минчан и сюрприз – оркестр Республики Беларусь с дирижером из Нью-Йорка представит симфоническую программу.
Через несколько недель лучшие уличные музыканты столицы, которые выступали в прошедшие выходные в Верхнем городе, начнут играть на 12 столичных площадках – от центра столицы до Каменной горки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.