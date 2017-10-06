Художник из США прислал свои работы на малую родину в Березино

Новости Беларуси. Беларусь как вдохновение. В будущем историко-краеведческом музее Березино уже есть первые экспонаты. Свои картины прислал на малую родину американский художник Виктор Колос. За океаном он известная личность. Работы автора – в ведущих галереях. В Березино он прислал пейзажи тех мест, где родился, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Впрочем, Беларусь – основная тема творчества Коласа. И что примечательно она ​​очень востребована у заокеанских любителей искусства.

Кроме пейзажей, Виктор Колос передал альбом с собственным автографом и пожеланиями жителям Березино. К слову, сам музей – на стадии создания. Сейчас здесь собирают экспонаты.