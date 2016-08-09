Художник-иллюстратор Анастасия Соколовская и её сказочный мир иллюстраций

Она обожает море и китов. Её вдохновляет природа и глубокие люди.

Самые яркие кадры детства – это лето в деревне: бабушка рассказывала сказки, они вместе гуляли по лесу и ткали на кроснах.

Окунаться в мир теплых воспоминаний с запахом молока и мёда Анастасия Соколовская готова вновь и вновь. Быть детским иллюстратором теперь для нее не только профессия, но и образ жизни. Ведь если тебе удается сохранить в душе ребенка, то твои искренние послания всегда будут понятны малышам.

Они учатся размышлять, благодаря хорошим книгам. Оттого очень важно уметь создавать для детей доступные послания со вкусом, вызывать эмоции и мыслить неординарно, ведь они остаются в нашей памяти навсегда.

Милая Снегурка Маринка ловит снежинки, а Пилипка удивляется грозе.

С трудом верится, что эти иллюстрации нарисованы карандашом. А в книге Алеся Письменкова «Чаму вожык не стрыжэцца» художник изобразила ребенка в виде беззащитного ежика, который сбрасывает свою колючую шубку и отправляется в захватывающее путешествие в надежных руках взрослого.

На невероятные идеи Анастасию Соколовскую часто вдохновляют дети, она ведет для них кружок рисования и во многом смотрит на мир их глазами. В блокноте – яркие портреты малышей, такие вспышки разных эмоций и характеров.

Ценность иллюстраций в том, что мы можем сами придумать свои истории для героя. Это такой «крючок» для воображения. В отличие от мультфильмов, где персонажи через поступки и мимику раскрываются полностью. Анастасия Соколовская обожает в этом плане сюрреалистичные мультфильмы Норштейна и книги Маршака, которые учат детей анализировать и одновременно оставляют простор для фантазии.

В детских книгах очень важно оформление сюжета. Можно отправится в путешествие по морским глубинам, оказаться на спектакле и даже узнать, кто о чем мечтает...

Эти шедевры Анастасия Соколовская привозит из путешествий и уже собрала небольшую коллекцию.

Здесь есть чему поучиться у французов, они любят создавать невероятные вырезные картинки и удивлять. Согласитесь, чем-то напоминает нашу белорусскую вытинанку. Кстати, наши традиции и мифология очень близки художнику.