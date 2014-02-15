Художественный руководитель театра белорусской драматургии: Произведение искусства, пусть даже одноразовое, имеет место быть

Новости Беларуси. В Минске на этой неделе проходит уникальный фестиваль «Пластформа». Фестиваль пластических и экспериментальных театров, эдакое соединение хореографии, пантомимы и драматургии. Этот форум показателен во многих отношениях. Всего второй по счету, однако уже успевший получить как немало положительных, так и негативных откликов. Впрочем, это лишь доказывает, что «Пластформа» - явление в искусстве яркое, неоднозначное и креативное, как принято сейчас писать и говорить.

Программа «Большой город» на СТВ решила поднять тему более общую. Кем сегодня представлено современное искусство, кто и зачем стремится быть актером, востребован ли театр минчанами, как и кем представлен белорусский театр за рубежом? Об это с ведущей программы говорил художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии, доцент, преподаватель Академии искусств, лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Александр Гарцуев.

Какой театральный репертуар востребован минчанами? Традиционный или экспериментальный?

Александр Гарцуев, художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии:

Если говорить честно, то я, наверное, имею право это сказать, работая более 30 лет в театре. Подавляющее большинство зрителей хотят смотреть традиционный театр. Процентов 80 нашего репертуара - традиционный. Надеюсь, хороший, понятный традиционный театр, основанный на русской театральной школе, на системе Станиславского и так далее. Конечно же, есть спектакли «не формат». Есть спектакли, которые могут вызвать у некоторой части публики недоумение, у некоторой части публики восторг. Бывают и жалобы. Но пытаемся при рекламе спектакля объяснять, что это.

Сегодня очень много фестивалей и в Минске, и вообще в стране. В том числе и «Пластформа». Не кажется ли вам, что они в последствии могут стать проектами-однодневками? Потому что, зачастую, эти проекты делаются на голом энтузиазме, без большой финансовой поддержки. Как вы считаете, они имеют право на жизнь?

Александр Гарцуев:

Я абсолютно убежден в том, что если даже эти проекты, которые будут представлены на этом фестивале, одноразовые или двухразовые, ничего страшного нет. Это новая форма деятельности театра. Вполне нормальная. Если есть энтузиасты, если есть люди, которые горят тем, чтобы создать такого рода произведение искусства и если есть те люди, которые хотят видеть это произведение, оно имеет смысл. Пусть даже одноразовое. Все меняется. Репертуарный театр немножко отодвинулся. Я не скажу, что он исчез. Наоборот, на мой взгляд, он у нас не исчезнет - традиционный репертуарный театр. Но он начинает чуть-чуть давать место младшему брату - такому театру, пускай одноразовому. Такой фестиваль, как угодно его назовите, он необходим. Если звезды зажигаются, значит кому-то это нужно, значит есть люди, которым необходим такой вид искусства. И это нормально. Вы знаете, это действительно, бессеребренники, это люди идеи. Им мало надо, в смысле денег. Им важно самовыражение. Очень уважаю таких людей, способных ради творчества пожертвовать всем, даже, я бы сказал, собственным благополучием и семейной какой-то неустроенностью.