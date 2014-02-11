Цирковое представление жонглера прямо в студии программы «Утро»!

Новости Беларуси. Запах цирка несравним ни с чем. И сейчас этот запах прямо в «Студии хорошего настроения»! 11 февраля Белорусского государственному цирку исполняется 55 лет. По этому торжественному случаю в гостях у «Студии хорошего настроения» - люди, которые бесконечно преданы своей профессии: воздушная гимнастка Анастасия Туманова и артист Белорусского государственного цирка Бернард Отиено Рапудо.

Анастасия, как говорят, бывших артистов не бывает. И хоть вы уже не выступаете. Но, тем не менее, жизнь Ваша связана с цирком?

Анастасия Туманова, педагог циркового искусства, экскурсовод музея Белгосцирка:

Абсолютно верно. В данный момент я, помимо того, что являюсь действующим артистом Белгосцирка, веду экскурсии в музее, который открылся 1,5 года назад, совсем недавно, мы еще молодые. И еще студия детская, которая, мы планируем, будет расширяться со временем.

Вы попали на арену в 1988 году. Ваша цирковая участь была заранее определена с детства или когда-то позже появилось желание и мысль, что Вы будете работать в цирке?

Анастасия Туманова, педагог циркового искусства, экскурсовод музея Белгосцирка:

У меня это с детства, потому что мои родители были артисты ледового цирка, кстати, первого цирка в Советском Союзе, созданного Арнольдом. И я выросла просто на их примере, видела все это. И потом у меня выбор сам собой определился. Я закончила Киевское государственное училище эстрадно-циркового искусства, и потом уже пошла моя карьера. Сначала цирк на льду 5 лет, а потом уже Белорусский государственный цирк, вернулась домой.

Были ли у вас какие-то коронные номера, которые принадлежат только Вам и поклонники стояли возле выхода из цирка и ждали Вас и кричали: «Анастасия!»?

Анастасия Туманова, педагог циркового искусства, экскурсовод музея Белгосцирка:

Ну, скажем так, у цирковых поклонников это немного не так, как у эстрадных артистов, что толпы поклонников. Есть, конечно, почитатели цирка, которые очень любят цирк, они нежнее. Наивно, как любовь детства. А что-то лично про меня, что-то такое необыкновенное сказать, воздушный аппарат специально сделали. Именно в белорусском цирке он был придуман, эллипс.

А почему без страховки? Это было Ваше желание? Сознательный шаг?

Анастасия Туманова, педагог циркового искусства, экскурсовод музея Белгосцирка:

Сознательный, конечно. Чтобы работать без страховки, это должна быть 200-процентная уверенность в том, что ты делаешь. Потому что всегда присутствуют какие-то моменты, которые невозможно предугадать. И ты даже к этому должен быть готов.

И даже батута в самом низу не было?

Анастасия Туманова, педагог циркового искусства, экскурсовод музея Белгосцирка:

Я представляю, если бы был батут! (смеется)

Нет, ничего. Там только в некоторых моментах ручная петля, но она скорее вспомогательная для какого-то исполнения элемента.

Бернард, какими судьбами Вы очутились в белорусском цирке?

Бернард Отиено Рапудо, жонглер:

Просто мне нравится страна сама.

То есть вы приехали, увидели и полюбили?

Бернард Отиено Рапудо, жонглер:

Да, Беларусь – это самое лучшее место.

Какой Ваш номер? Что Вы делаете?

Бернард Отиено Рапудо, жонглер:

У меня 3 номера. Я жонглер шляпами, работаю с огнем и с кубом.

Но Вы сами из Кении и в нашей стране уже около 10 лет. Достаточно для того, чтобы понять людей, культуру. Стала Вам близка белорусская культура, люди у нас похожи?

Бернард Отиено Рапудо, жонглер:

Нет, не похожи. Чем одинаковы – это добротою.

А дома вы бываете?

Бернард Отиено Рапудо, жонглер:

Дома я не был почти 20 лет.

Анастасия, давайте про музей цирка поговорим. Это важная веха в истории белорусского цирка. Какие сокровища там хранятся? Что-нибудь интересненькое? Интересные исторические факты, о которых мы не знаем?

Анастасия Туманова, педагог циркового искусства, экскурсовод музея Белгосцирка:

Конечно, каждый экспонат – это история, это наше прошлое. У нас много документов позапрошлого века, как цирк впервые приехал на белорусскую землю. Такой интересный кусочек нашей белорусской истории именно в отношении цирка. Постройка в цирке первого стационарного здания, это очень трогательный и интересный рассказ, с ним и городская легенда связана.

А какие есть легенды у нас в цирке? Привидения обитают?

Анастасия Туманова, педагог циркового искусства, экскурсовод музея Белгосцирка:

Привидений, конечно, нет. Но цирковые артисты в своей массе люди очень суеверные. Примет в цирке много. Это правда. Нельзя проходить через центр манежа просто так, чтобы путь укоротить.

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