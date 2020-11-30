В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ими зазывали весну, задабривали урожай, а голубую глину считали целебной. Сегодня мы отправимся в Дубровно и узнаем, почему же там свистульки не потеряли своей силы по сей день.

Оршанское Приднепровье издавна славилось гончарством. В XVIII веке дубровенские мастера наловчились создавать уникальные игрушки-свистульки в технике черного дымления. В них были зашифрованы древние символы кривичей, ведь глина – стихия земли, которой поклонялись наши предки.

Ольга Алексеева, руководитель клуба народных мастеров «Дубрава»:

Это у нас вершник – конь с всадником – символ солнца, огня. Ярило – это оберег для домашнего хозяйства. Его использовали на праздник Юрия, выгоняя скот, впереди шел пастух и свистел в такой свиток.

А у вас форма барашек. Баран – это символ добробыта и достатка в семье.

О волшебстве свистулек Ольга Алексеева знает не понаслышке. Ее прадед был знатным печником и умельцем. Вместе с глиняными соловьями в дом прилетало счастье и благополучие. Оберегами они были и для детей. По свисту родители могли легко отыскать маленьких проказников. Вообще у дубровенских мастеров сегодня около 16 ярких образов. Игрушки-свистульки изображают не только животных и птиц, но и колоритных кавалеров и паненок, красавиц с длинными косами, обаятельных богатырей и гармонистов.

Ольга Алексеева:

Наша игрушка-свистулька дубровенская выразительная, на всем Поднепровье такой формы мы не встретим. Когда у птички обтекаемая, архаичная форма заканчивалась, у нее обязательно был хохолок, небольшой надрез. Вот этим приемом узнавалась наша дубровенская игрушка. Ножки были вытянуты из общей формы, получались такие вот уступы. Когда игрушка падала, она, конечно, не разбивалась.

А еще дубровенские свистульки с особым трепетом называют морочевскими. Связано это с настоящей феей Анной Стефановной Морочевой. Чудо-мастерица влюбила ремесленников в архаичную пластику. А на Пасху раздавала свои красивые цацки детям. К слову, новое поколение и сегодня не остается в стороне и с удовольствием ходит на кружок по гончарству. Вот и сейчас на наших глазах рождается всадник.

Ангелина Романович:

На глине выкладываем разные цветочки, соломинки и получаются очень красивые украшения. Некоторые поделки я выставила на конкурс, и сейчас будут выясняться результаты.

Наталья Алексеева:

Занимаюсь лепкой глины с детства. Мне интересна история нашего края Дубровенского. Когда кликание весны и Масленицы, мы используем наши цацки, свистульки.

Народное искусство сегодня представляют восемь мастеров Витебщины. Недавно глиняные шедевры вошли в шкатулку нематериальной историко-культурной ценности. Так что будете в путешествии, найдите минутку побывать в центрах ремесел. В каждом уголке свои традиции и техника. Но то, что свистульки стали белорусским брендом, который связывает нас с предками и приносит в дом солнце – факт.