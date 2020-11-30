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В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки

30 ноября 2020 09:32
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Ими зазывали весну, задабривали урожай, а голубую глину считали целебной. Сегодня мы отправимся в Дубровно и узнаем, почему же там свистульки не потеряли своей силы по сей день.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -1

Оршанское Приднепровье издавна славилось гончарством. В XVIII веке дубровенские мастера наловчились создавать уникальные игрушки-свистульки в технике черного дымления. В них были зашифрованы древние символы кривичей, ведь глина – стихия земли, которой поклонялись наши предки.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -4

Ольга Алексеева, руководитель клуба народных мастеров «Дубрава»:
Это у нас вершник конь с всадником символ солнца, огня. Ярило это оберег для домашнего хозяйства. Его использовали на праздник Юрия, выгоняя скот, впереди шел пастух и свистел в такой свиток.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -7

А у вас форма барашек. Баран – это символ добробыта и достатка в семье.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -10

О волшебстве свистулек Ольга Алексеева знает не понаслышке. Ее прадед был знатным печником и умельцем. Вместе с глиняными соловьями в дом прилетало счастье и благополучие. Оберегами они были и для детей. По свисту родители могли легко отыскать маленьких проказников.

Вообще у дубровенских мастеров сегодня около 16 ярких образов. Игрушки-свистульки изображают не только животных и птиц, но и колоритных кавалеров и паненок, красавиц с длинными косами, обаятельных богатырей и гармонистов. 

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -13

Ольга Алексеева:
Наша игрушка-свистулька дубровенская выразительная, на всем Поднепровье такой формы мы не встретим. Когда у птички обтекаемая, архаичная форма заканчивалась, у нее обязательно был хохолок, небольшой надрез. Вот этим приемом узнавалась наша дубровенская игрушка. Ножки были вытянуты из общей формы, получались такие вот уступы. Когда игрушка падала, она, конечно, не разбивалась.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -16

А еще дубровенские свистульки с особым трепетом называют морочевскими. Связано это с настоящей феей Анной Стефановной Морочевой. Чудо-мастерица влюбила ремесленников в архаичную пластику. А на Пасху раздавала свои красивые цацки детям. К слову, новое поколение и сегодня не остается в стороне и с удовольствием ходит на кружок по гончарству. Вот и сейчас на наших глазах рождается всадник.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -19

Ангелина Романович:
На глине выкладываем разные цветочки, соломинки и получаются очень красивые украшения. Некоторые поделки я выставила на конкурс, и сейчас будут выясняться результаты.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -22

Наталья Алексеева:
Занимаюсь лепкой глины с детства. Мне интересна история нашего края Дубровенского. Когда кликание весны и Масленицы, мы используем наши цацки, свистульки.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -25

Народное искусство сегодня представляют восемь мастеров Витебщины. Недавно глиняные шедевры вошли в шкатулку нематериальной историко-культурной ценности. Так что будете в путешествии, найдите минутку побывать в центрах ремесел. В каждом уголке свои традиции и техника. Но то, что свистульки стали белорусским брендом, который связывает нас с предками и приносит в дом солнце – факт.

В них были зашифрованы древние символы кривичей. Как дубровенские мастера создают уникальные свистульки -28

Ольга Алексеева:
Так как наш город стоит на Днепре, то посредством пути «из варяг в греки» игрушки дубровенские преодолевали путь по водному пространству, они могли быть как в Смоленске, Москве, в музее этнографии Санкт-Петербурга, там находятся именно вот эти морочевские парочки.

# Год малой родины # Культура # Анастасия Макеева # Ольга Алексеева # Ангелина Романович # Наталья Алексеева # Фотофакт # Культура

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