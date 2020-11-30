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Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?

30 ноября 2020 07:27
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Новости Беларуси. Без реальных зрителей, но с многомиллионной поддержкой. 29 ноября стало известно имя победителя международного детского песенного конкурса «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за всю историю форум прошел в онлайн-формате. Но, как оказалось, это не лишило его полноты звучания сильных голосов молодых исполнителей, зрелищности на концертной площадке. А, может быть, даже добавило поклонников по всему миру, хоть и в виртуальном варианте. Всего выступили участники из 12 стран. Наша представительница Арина Пехтерева выступила под номером пять.

Результаты конкурса, в котором белорусским талантам так часто улыбается удача, – в материале Яны Шипко.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-1

Яна Шипко, корреспондент:
Вот так необычно в этом году выглядит закулисье конкурса. Номера участников были записаны заранее, но «Евровидение» идет в прямом эфире, и аппаратные телеканалов-вещателей – каждый из своей страны – обеспечивают все вместе общую яркую телекартинку.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-4

«Мир на ладонях» у Арины Пехтеревой. Месседж юной певицы о самом важном и актуальном в 2020 году – только всем миром можно противостоять пандемии. 12-летняя могилевчанка покорила фанатов конкурса своим вокалом. Обладательница необыкновенного тембра, диапазона и стального характера. Национальный отбор она штурмовала трижды.

«Шла целых 6 лет». Как белоруска Алина Пехтерева готовилась к детскому конкурсу «Евровидение-2020»?

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-7

Арина Пехтерева, представительница Беларуси на международном детском конкурсе «Евровидение-2020»:
Очень важный день в моей жизни. Очень долго к нему шла, целых шесть лет. Каждый год готовилась к «Евровидению», шла к этому большому проекту. Этот конкурс мне даст большой опыт и даст мне еще одну цель – попасть на взрослое «Евровидение» и победить там.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-10

Впервые в истории детского «Евровидения» участники вместе, но на расстоянии. В прямом эфире участники ждали развязки интриги в грин-румах.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-13

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-15

Беларусь получила 12 баллов от Казахстана, Сербии и Польши. После объявления результатов голосования жюри – Беларусь в топ-3. Все решили голоса зрителей.

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-18

Победа у Франции. Жизнерадостной малышке Валентине 11 лет. Она замыкала выступления участников и приглянулась своим задорным исполнением.

Всего за победу боролись 12 стран. Наша Арина в итоге в пятерке лучших. 

Беларусь вошла в пятёрку лучших. Кто выиграл детское «Евровидение-2020»?-21

И все же все вместе участники появились на сцене в финале конкурса – благодаря телемагии. Для музыки ведь нет границ.

# Культура # Арина Пехтерева # Яна Шипко # Валентина Тронель # Фотофакт

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