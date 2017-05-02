Ханок о вечере памяти Тихановича: «Уже давно концерт готовился, все знали всё! Эти слёзы – крокодиловы»

Новости Беларуси. Что произошло на концерте памяти Александра Тихановича и почему композитор Эдуард Ханок запретил исполнять свои песни Анатолию Ярмоленко и Ядвиге Поплавской, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Анжела, я знаю, что Вы знаете настроения, которые сейчас в семье Ядвиги Поплавской. Что касается вечера памяти – тот ли это случай, когда надо обижаться?

Анжела Долинина, концертный директор продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича:

Нет, конечно. Вечер памяти Александра Тихановича. Как можно говорить о том, что «Малиновка» прозвучала – и там не сказали, и СМИ не написали.

Да это же – похороны. О чём мы говорим, вообще, сейчас?

Ирина Видова, певица:

Последняя капля.

Анжела Долинина:

Какая последняя капля? Это не значит, что надо кого-то оскорблять.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Вы забыли, что двоих человек она представила, которые никакого отношения не имели. Она представила.

Анжела Долинина:

Сценарий, к сожалению, не был написан Ядвигой Константиновной.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Ну, почему требовать с человека в таком положении, в таком состоянии?

Эдуард Ханок:

В каком положении? О чём Вы говорите? Когда он умирал, она на гастролях была в Израиле! Уже давно концерт готовился, уже давно все знали всё! О чём Вы говорите? Эти слёзы – крокодиловы. Не надо смешить меня! Я всё знаю. Я знаю нутро шоу-бизнеса. А Вы мне рассказываете басни. Про её слёзы.

Это – крокодиловы слёзы. Я не верю артистам.

Как сказал Станиславский: «Не верю». Абсолютно. И потом Вы мне говорите, что это – обида. Это – не обида. Это – комплекс накопившийся. Когда госпожа в одной из передач говорит с таким восторгом, что: «Нам очень ответственно и замечательно, когда нам дают песни такие замечательные композиторы, как Александра Пахмутова, Игорь Лученок, Оскар Фельцман, Давид Тухманов», – потом идёт пауза и говорит: «И белорусские композиторы». Потом идёт пауза опять, и она добавляет…

Анжела Долинина:

Какая-то обида.

Эдуард Ханок:

И она добавляет о том, что Будника Игоря. И никакого Ханка там не было. Если Вас без конца, в 10-15 передачах, вообще, нигде нет, а везде хвалят кого-то.

Руслан Стариковский, музыкальный продюсер:

То, что он сейчас делает – это оскорбление, никакого бизнеса в этом нет. Но Вы поймите, она не будет ездить по концертам, она не будет… Вы говорите, какие корпоративы? У них основные концерты – это госпраздники, Дни городов. Это всё – авторские Вам идут. В полном объёме.

Эдуард Ханок:

Я вам объясняю: мне дороже моя честь, чем эти авторские. А честь трогать я никому не позволю. И она больше не споёт никогда эти песни.

Анжела Долинина:

Но вы сейчас трогаете Ядвигу Константиновну.

И оскорбляете. На телевидении.

Эдуард Ханок:

Никаких компромиссов у меня не бывает. Меня долго запрягать можно, но, если я уже пошёл, если она уже до хамства дошла, когда она всё записала.

Анжела Долинина:

Она как раз Вам не хамит. Она вас любит.