«Ядвига Константиновна сказала, что очень любит Эдуарда Семёновича, несмотря ни на какие перипетии»

Новости Беларуси. Об отношении Поплавской к Ханку после запрета на исполнение песен рассказала во время ток-шоу «Что происходит» концертный директор Анжела Долинина.
Анжела Долинина, концертный директор продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича:
Ядвига Константиновна вчера сказала, что она очень любит Эдуарда Семёновича. Несмотря ни на какие перипетии, которые сейчас происходят – она, действительно, хорошо к Вам относится.
И это я слышала лично от неё.
И поэтому, я не знаю, чего Вы добиваетесь?
«Что происходит»: как решить конфликт Ханка, Поплавской и Ярмоленко?