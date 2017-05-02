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«Ядвига Константиновна сказала, что очень любит Эдуарда Семёновича, несмотря ни на какие перипетии»

02 мая 2017 18:16
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Новости Беларуси. Об отношении Поплавской к Ханку после запрета на исполнение песен рассказала во время ток-шоу «Что происходит» концертный директор Анжела Долинина.

Анжела Долинина, концертный директор продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича:
Ядвига Константиновна вчера сказала, что она очень любит Эдуарда Семёновича. Несмотря ни на какие перипетии, которые сейчас происходят – она, действительно, хорошо к Вам относится.

И это я слышала лично от неё.

И поэтому, я не знаю, чего Вы добиваетесь?

«Что происходит»: как решить конфликт Ханка, Поплавской и Ярмоленко?

# Культура # Музыкальное искусство # Эдуард Ханок # Ханок VS Поплавская и Ярмоленко

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