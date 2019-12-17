Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей

Наверняка многие из нас ещё помнят ту самую пору, когда на улицу выходили без новомодных смартфонов, пили молоко из стеклянных тар, ходили в магазин с продуктовой сеткой и дружили всем двором.

Со времен СССР на чердаках и антресолях у каждого сохранились отголоски той эпохи, которые греют душу в моменты ностальгии. Именно это время вдохновило Дмитрия Сурского, председателя Белорусского союза дизайнеров на создание необычной коллекции.

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель ОО «Белорусский союз дизайнеров»:

Мне интересен период и, наверное, этот период будет самый доступным и удобным для создания большой и значимой коллекции – это период СССР, потому что пока еще доступны артефакты, документы.

Воспоминания о детстве и культуре того времени сподвигли Дмитрия и его коллег на создание собственной книги. Дмитрий Сурский:

Это два проекта. С одной стороны, это посвящение современным белорусским дизайнерам-художникам и фотографам самых разных направлений. С другой – мы показываем вещи разных эпох, сделанные в Беларуси различными способами.

«Музей времени» Дмитрия начинался с самого простого, но постепенно превратился в коллекцию эксклюзивных вещей, которые редко встретишь у заядлых коллекционеров. К примеру, такой необычный глиняный горшок зовётся «спарыж», а по-простому – щанки.

Дмитрий Сурский:

Это два соединенных вместе горшка с ручкой, которые на поле носили еду: первое и второе.

Продолжением коллекция стала детская игрушка – револьвер. Сейчас дети бегают с модными красочными пистолетами, а с чего всё начиналось. Дмитрий Сурский:

Маленький револьвер я помню из своего детства. Эта вещь с точки дизайна сделана очень правильно.

Плакаты, лампы, детские стульчики, телефоны и ещё огромное множество вещей прямиком из СССР. Коллекция получилась очень разнообразной, поэтому сейчас Дмитрий планирует переместиться в галерею. Место для такой выставки самое что ни на есть подходящее – постройка тех самых годов: школа прямо в центре города по улице Немига.

Дмитрий Сурский:

Сегодня эта коллекция может пополняться просто людьми, которым жалко выкинуть дорогие их памяти вещи и которые хранятся сегодня в огромных количествах, на балконах, на дачах, на чердаках, в подвалах и все это можно сформировать в прекрасную экспозицию.