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Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей

17 декабря 2019 08:35
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Наверняка многие из нас ещё помнят ту самую пору, когда на улицу выходили без новомодных смартфонов, пили молоко из стеклянных тар, ходили в магазин с продуктовой сеткой и дружили всем двором.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-1

Со времен СССР на чердаках и антресолях у каждого сохранились отголоски той эпохи, которые греют душу в моменты ностальгии. Именно это время вдохновило Дмитрия Сурского, председателя Белорусского союза дизайнеров на создание необычной коллекции.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-4

Дмитрий Сурский, художник, дизайнер, председатель ОО «Белорусский союз дизайнеров»:
Мне интересен период и, наверное, этот период будет самый доступным и удобным для создания большой и значимой коллекции – это период СССР, потому что пока еще доступны артефакты, документы.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-7

Воспоминания о детстве и культуре того времени сподвигли Дмитрия и его коллег на создание собственной книги.

Дмитрий Сурский:
Это два проекта. С одной стороны, это посвящение современным белорусским дизайнерам-художникам и фотографам самых разных направлений. С другой – мы показываем вещи разных эпох, сделанные в Беларуси различными способами.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-10

«Музей времени» Дмитрия начинался с самого простого, но постепенно превратился в коллекцию эксклюзивных вещей, которые редко встретишь у заядлых коллекционеров. К примеру, такой необычный глиняный горшок зовётся «спарыж», а по-простому – щанки.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-13

Дмитрий Сурский:
Это два соединенных вместе горшка с ручкой, которые на поле носили еду: первое и второе.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-16

Продолжением коллекция стала детская игрушка – револьвер. Сейчас дети бегают с модными красочными пистолетами, а с чего всё начиналось.

Дмитрий Сурский:
Маленький револьвер я помню из своего детства. Эта вещь с точки дизайна сделана очень правильно.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-19

Плакаты, лампы, детские стульчики, телефоны и ещё огромное множество вещей прямиком из СССР. Коллекция получилась очень разнообразной, поэтому сейчас Дмитрий планирует переместиться в галерею. Место для такой выставки самое что ни на есть подходящее – постройка тех самых годов: школа прямо в центре города по улице Немига.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-22

Дмитрий Сурский:
Сегодня эта коллекция может пополняться просто людьми, которым жалко выкинуть дорогие их памяти вещи и которые хранятся сегодня в огромных количествах, на балконах, на дачах, на чердаках, в подвалах и все это можно сформировать в прекрасную экспозицию.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-25

Тематическая выставка обещает стать самой большой, полноценной и запоминающейся на всём постсоветском пространстве.

Назад в СССР. Белорусский дизайнер собрал необычную коллекцию эксклюзивных вещей-28

# Музеи # Культура # Дмитрий Сурский # Фотофакт # Музеи

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