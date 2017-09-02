Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»

Новости Беларуси. «Тбилисоба-2017». С грузинским теплом и колоритом проходят первые выходные осени в Минске. Белорусская столица в полдень начала танцевать лезгинку и ачарули. И все это под аккомпанемент зажигательных кавказских ритмов в исполнении легендарных «Грузинских голосов».

Три года назад Минск и Тбилиси стали побратимами, с тех пор каждую осень в белорусской столице отмечают этот грузинский праздник. Верхний город превратился в одно сплошное застолье. 25 ресторанов традиционной кухни, хачапури, хинкали, чурчхела и вино. Все это можно не только съесть, но и попробовать самостоятельно приготовить.