Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»
Новости Беларуси. «Тбилисоба-2017». С грузинским теплом и колоритом проходят первые выходные осени в Минске. Белорусская столица в полдень начала танцевать лезгинку и ачарули. И все это под аккомпанемент зажигательных кавказских ритмов в исполнении легендарных «Грузинских голосов».
Три года назад Минск и Тбилиси стали побратимами, с тех пор каждую осень в белорусской столице отмечают этот грузинский праздник. Верхний город превратился в одно сплошное застолье. 25 ресторанов традиционной кухни, хачапури, хинкали, чурчхела и вино. Все это можно не только съесть, но и попробовать самостоятельно приготовить.
В 2017 году праздник продлится до глубокой ночи. Ближе к полуночи развлекать ценителей культуры будут звезды грузинской электронной музыки, так что исторический центр Минска превратится в одну сплошную танцплощадку. У каждого еще есть возможность присоединиться и побывать в Грузии, не покидая родного города.