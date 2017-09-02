Прямой эфир

Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»

02 сентября 2017 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Тбилисоба-2017». С грузинским теплом и колоритом проходят первые выходные осени в Минске. Белорусская столица в полдень начала танцевать лезгинку и ачарули. И все это под аккомпанемент зажигательных кавказских ритмов в исполнении легендарных «Грузинских голосов».

Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»-1

Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»-3

Три года назад Минск и Тбилиси стали побратимами, с тех пор каждую осень в белорусской столице отмечают этот грузинский праздник. Верхний город превратился в одно сплошное застолье. 25 ресторанов традиционной кухни, хачапури, хинкали, чурчхела и вино. Все это можно не только съесть, но и попробовать самостоятельно приготовить.

Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»-6

Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»-8

Грузинские тепло, культура и вкус в Минске: в Верхнем городе проходит фестиваль «Тбилисоба-2017»-10

В 2017 году праздник продлится до глубокой ночи. Ближе к полуночи развлекать ценителей культуры будут звезды грузинской электронной музыки, так что исторический центр Минска превратится в одну сплошную танцплощадку. У каждого еще есть возможность присоединиться и побывать в Грузии, не покидая родного города.

# Культура # Беларусь-Грузия

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности
02 сентября 2017 11:06

Масштабное шествие и открытие памятного знака: 2 сентября в Полоцке официально стартует День письменности

К 500-летию белорусского книгопечатания – «Николай Гусовский: рождённый заново»
01 сентября 2017 18:25

К 500-летию белорусского книгопечатания – «Николай Гусовский: рождённый заново»

Там, откуда берет начало слово: в Полоцке отмечают День белорусской письменности
01 сентября 2017 17:42

Там, откуда берет начало слово: в Полоцке отмечают День белорусской письменности