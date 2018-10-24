Группа «Без билета» собирается дать концерт в джунглях Амазонки

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – фронтмен группы «Без билета» – Виталий Артист.

Где в следующий раз вы бы выступили? В нетрадиционном месте?

Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета»:

Интересно. На небоскрёбе мы выступали в Сантьяго, в Минске мы выступали в метро. Мы хотим поехать в Перу и там Светлана Брагина курирует племя, которое живёт на Амазонке, туда можно добраться только на лодке по реке, сутки среди кайманов и рыбок. Я там пообещал в прошлом году, если мы туда доедем, а мы туда доедем, обязательно будет акустический концерт. Мне очень интересно, я хочу в джунглях племени дать концерт.

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