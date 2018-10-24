«Закончился бензин и половину съемочного времени мы просто гребли»: как снимали клип на песню «Пепел» группы «Без билета»

Появилась видеоверсия песни «Пепел» группы «Без билета», ролик активно набирает популярность в Интернете.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – фронтмен группы «Без билета» – Виталий Артист.

О чём песня «Пепел»?

Виталий Артист, фронтмен группы «Без билета»:

Это, действительно, направление безбилетных песен, у нас такие песни исключительно светлые, хоп-хоп, когда поднимайте стадионы, а есть ряд песен таких душевных. И, действительно, грустинка есть, но все они со светлым финалом. Эта песня тоже очень хорошая. Я мог бы рассказать о чём она, наполнить её смыслом, но как говорила моя бабушка: «Слушай сказку, не сказочника». Пусть каждый в ней для себя что-то услышит. Но песню эту я написал для себя и для друзей. Этот клип совершенно без сюжета и я выступил режиссёром, но там есть атмосфера. Мы, когда увидели этот плот на Белом озере в деревне Белая церковь, всё, я подумал: «Ой, какой плот!» И как раз песню написали красивую. Давайте из этого плота сделаем такую вот квартирку, поставим туда диван, торшеры и погнали.