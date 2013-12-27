Крупнейшая Рождественская выставка открылась в минском Дворце искусств

Новости Беларуси. В ожидании чуда. Крупнейшая Рождественская выставка открылась 27 декабря в минском Дворце искусств. Который год она проводится в канун самого светлого в православном мире праздника. И снова участие в духовной ярмарке принимают десятки монастырей, приходов, издательств из Беларуси, России, Украины, Молдовы, и Сербии.

Илария (Тужилина), инокиня Свято-Казанской обители (Россия):

Мы приехали в третий раз. Мы из города Владимира, Казанской Божье Матери женский монастырь. Мы едем с радостью, с любовью. И люди к нам относятся тоже с любовью. Очень теплая страна, очень теплый город, очень теплые организаторы. Приятно то, что здесь действительно встречаешься с православными, с православным духом.

В экспозиции – иконы, духовные книги, церковная утварь. Кроме того можно будет отведать и приобрести мед, сладости, хлеб и блюда постной кухни.

Впрочем, центральным событием для верующих стала возможность поклониться чудотворной Васьковской иконе Пресвятой Богородицы. Для молебна старинный образ привезли из храма иконы Божьей Матери «Умиление» Туровской епархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Симеон Тур, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Умиление»:

Икона уже множество лет считается покровительницей нашего полесского края. Мы знаем, что множество чудес от нее происходит, множество людей, которые получили исцеление, приходили и в горе, и в радости, и получали исцеление, когда приходили к Господу в каких-то своих нуждах и просили у Божьей Матери заступничества, всегда эта икона помогала.

Посетителя выставки:

У Матери Божьей обо всем можно попросить. Она всегда поможет, она всегда слышит, она всегда с нами.

Она известна своими чудесами. Конечно, хотелось иметь такую иконку и дома. Я надеюсь на чудеса, тем более на пороге Нового года.