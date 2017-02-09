Naviband: мы «инь» и «янь»

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Слушайте. Ну, а депрессия у Вас бывает?
Ксения Жук:
Конечно, бывает. Конечно.
Артём Лукьяненко:
На то мы и есть друг у друга.
Вы расходитесь в разные углы тогда?
Артём Лукьяненко:
Нет. Самое важное здесь понимать…
Вы вместе грустите?
Ксения Жук:
Мы «инь» и «янь», мы очень стараемся балансировать, потому что это важно.
Артём Лукьяненко:
Это невероятно круто.
Просто подарок жизни и судьбы.
Ксения Жук:
Тьфу-тьфу-тьфу.
Артём Лукьяненко:
Идти по жизни так вместе. Потому что у меня очень часто бывает такое, что: «Всё, эта песня – она, вообще…»
Ксения Жук:
Очень часто.
Артём Лукьяненко:
И есть Ксюша, которая мне говорит: «Соберись! Ты что! Смотри, что мы делаем, вообще. Смотри, что вокруг нас происходит». Но без этих эмоций никуда. И они приходят, они уходят. И в итоге, наверное, за счёт этого я понимаю и ещё больше дорожу тем, что у нас есть.
Ксения Жук:
Конечно. Потому что, если бы их не было, это было бы искусственно всё. Так как мы это переживаем, мы, на самом деле…
Самое главное в том, что мы живём тем, что мы делаем.
Меня спрашивают ещё: «Чем ты ещё занимаешься? Какие твои хобби?» Я не знаю, потому что моя вся жизнь – это то, что мы делаем. И, в какой-то степени, можно пошутить, что, мол: «Какая же у меня скучная жизнь. У меня только музыка. Это – моя работа». На самом деле, ничего не скучно. Это так потрясающе, что это у нас есть и, когда ты именно живёшь, засыпаешь и просыпаешься с этим чувством, что это то, что ты делаешь, тебя питает, питает других – это так потрясающе, так греет и заряжает.
У меня друг уехал сейчас в Америку и он пишет каждый день.
Артём Лукьяненко:
Вот такие вот сообщения. Он очень скучает.
Ксения Жук:
Он так скучает, что говорит: «Вы для меня – просто как связь с Родиной». И это не голословность. Это очень важно, мне кажется.