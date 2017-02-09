Naviband: мы «инь» и «янь»

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Слушайте. Ну, а депрессия у Вас бывает?

Ксения Жук:

Конечно, бывает. Конечно.

Артём Лукьяненко:

На то мы и есть друг у друга.

Вы расходитесь в разные углы тогда?

Артём Лукьяненко:

Нет. Самое важное здесь понимать…

Вы вместе грустите?

Ксения Жук:

Мы «инь» и «янь», мы очень стараемся балансировать, потому что это важно.

Артём Лукьяненко:

Это невероятно круто.

Просто подарок жизни и судьбы.

Ксения Жук:

Тьфу-тьфу-тьфу.

Артём Лукьяненко:

Идти по жизни так вместе. Потому что у меня очень часто бывает такое, что: «Всё, эта песня – она, вообще…»

Ксения Жук:

Очень часто.

Артём Лукьяненко:

И есть Ксюша, которая мне говорит: «Соберись! Ты что! Смотри, что мы делаем, вообще. Смотри, что вокруг нас происходит». Но без этих эмоций никуда. И они приходят, они уходят. И в итоге, наверное, за счёт этого я понимаю и ещё больше дорожу тем, что у нас есть.

Ксения Жук:

Конечно. Потому что, если бы их не было, это было бы искусственно всё. Так как мы это переживаем, мы, на самом деле…

Самое главное в том, что мы живём тем, что мы делаем.

Меня спрашивают ещё: «Чем ты ещё занимаешься? Какие твои хобби?» Я не знаю, потому что моя вся жизнь – это то, что мы делаем. И, в какой-то степени, можно пошутить, что, мол: «Какая же у меня скучная жизнь. У меня только музыка. Это – моя работа». На самом деле, ничего не скучно. Это так потрясающе, что это у нас есть и, когда ты именно живёшь, засыпаешь и просыпаешься с этим чувством, что это то, что ты делаешь, тебя питает, питает других – это так потрясающе, так греет и заряжает.

У меня друг уехал сейчас в Америку и он пишет каждый день.

Артём Лукьяненко:

Вот такие вот сообщения. Он очень скучает.

Ксения Жук:

Он так скучает, что говорит: «Вы для меня – просто как связь с Родиной». И это не голословность. Это очень важно, мне кажется.