Прямой эфир

«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске

17 октября 2018 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фотопоэтический подарок к Году малой родины. Книгу «Бачу Беларусь такой» презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске-1

Колоритные уголки Беларуси в объективе Владислава Цыдика. Фото уникального литературного проекта можно оценить и на открывшейся выставке. Некоторые кадры стоили автору не одного дня «фотоохоты». Снимки дополняют стихотворения 65 белорусских поэтов. Все они о родной земле.

«Горжусь этой землёй». Книгу «Бачу Беларусь такой» с фотографиями Владислава Цыдика презентовали в Минске-4

Владислав Цыдик, фотохудожник:
Присутствовали на презентации иностранные гости. Действительно, они удивились, они удивляются, потому что у них своя красота, у нас – наша, белорусская. Особенно впечатляют их исторические места и наша природа.

Я горжусь этой землей и с удовольствием путешествую по ней с фотоаппаратом.

Это уже третья книга белорусского фотохудожника. На трех языках ее опубликовал Издательской дом «Звязда». Иностранным читателям иллюстрации помогают заочно открыть для себя Беларусь.

Имиджевый для страны проект реализован при поддержке Министерства информации.

# Выставки в Минске # Культура # Владислав Цыдик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский фольклор и рок-опера: фестиваль народного творчества «Напев земли» провели в Марьиной Горке
15 октября 2018 19:30

Белорусский фольклор и рок-опера: фестиваль народного творчества «Напев земли» провели в Марьиной Горке

История в ресторане на французском и вьетнамском. Необычный спектакль покажут в Минске
15 октября 2018 09:09

История в ресторане на французском и вьетнамском. Необычный спектакль покажут в Минске

Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте
15 октября 2018 09:08

Ковер, созданный по 100-летней технологии. Редкие полотна ткачества выставляются в Бресте