Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов представили в ратуше

Новости Беларуси. Планы, чертежи, эскизные рисунки и фотографии проектов зданий и площадей столицы помогут увидеть альтернативный Минск, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самые ранние создавались ещё до войны. Здесь проект застройки Октябрьской площади, Троицкого предместья и эскиз музея Великой Отечественной войны.

Юлия Ковалева, ведущий научный сотрудник Музея истории Минска:

Некоторые проекты вызывают сожаление, потому что не осуществились. А некоторые – радость, так как сохранилась историческая часть застройки, которая по проекту должна была быть уничтожена.