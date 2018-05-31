Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке

Новости Беларуси. В Несвиже проходит большая выставка-ярмарка «Арт-Беларусь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Площадка городского центра культуры вместила художников и ремесленников со всей страны. На ярмарке можно увидеть и приобрести эксклюзивные товары: авторские картины из дерева и глины, текстиль, украшения, одежду, а также продукты питания.

Елена Самохвал, ведущий эксперт представительства Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Выставка носит универсальный характер. Кроме произведений искусства и ремесленных товаров, будут представлены товары широкого потребления, текстильные товары, мёд, а также товары других индивидуальных предпринимателей.