Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке

Новости Беларуси. В Несвиже проходит большая выставка-ярмарка «Арт-Беларусь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ
Новости Беларуси. В Несвиже проходит большая выставка-ярмарка «Арт-Беларусь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ
Площадка городского центра культуры вместила художников и ремесленников со всей страны. На ярмарке можно увидеть и приобрести эксклюзивные товары: авторские картины из дерева и глины, текстиль, украшения, одежду, а также продукты питания.
Елена Самохвал, ведущий эксперт представительства Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Выставка носит универсальный характер. Кроме произведений искусства и ремесленных товаров, будут представлены товары широкого потребления, текстильные товары, мёд, а также товары других индивидуальных предпринимателей.
Организатор ярмарки – Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Выставка будет работать в Несвижском центре культуры до 2 июня. Посетителей ждут с 10 до 19 часов.