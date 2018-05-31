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Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке

31 мая 2018 14:42
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Новости Беларуси. В Несвиже проходит большая выставка-ярмарка «Арт-Беларусь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ

Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке-1

Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке-3

Площадка городского центра культуры вместила художников и ремесленников со всей страны. На ярмарке можно увидеть и приобрести эксклюзивные товары: авторские картины из дерева и глины, текстиль, украшения, одежду, а также продукты питания.

Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке-6

Елена Самохвал, ведущий эксперт представительства Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Выставка носит универсальный характер. Кроме произведений искусства и ремесленных товаров, будут представлены товары широкого потребления, текстильные товары, мёд, а также товары других индивидуальных предпринимателей.

Эксклюзивные товары предлагают в Несвиже на большой выставке-ярмарке-9

Организатор ярмарки – Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Выставка будет работать в Несвижском центре культуры до 2 июня. Посетителей ждут с 10 до 19 часов.

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Елена Самохвал # Фотофакт

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