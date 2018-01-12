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Солодуха о звании заслуженного артиста: «После 30 лет работы на профессиональной сцене это супер!»

12 января 2018 18:08
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Новости Беларуси. Уже в звании заслуженного артиста Республики Беларусь радовать слушателей теперь будет Александр Солодуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет он посвятил сцене, а в октябре отметил тысячный концерт!

Музыкант всегда собирает аншлаги. Дружит артист и с нашим телеканалом: он постоянный участник музыкальных проектов СТВ, в том числе и «Золотой коллекции белорусской песни».

Солодуха о звании заслуженного артиста: «После 30 лет работы на профессиональной сцене это супер!»-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Что значит звание? После 30 лет работы на профессиональной сцене это супер! Страна признала, народ признал. Это здорово, это хорошо. Это счастье.

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Отметим, такой прием на Старый Новый год уже стал хорошей традицией. Праздничные дни – самое время отметить лучших белорусов в разных сферах и по достоинству оценить их успехи.

Больше о приеме в честь Старого Нового года здесь.

# Культура # Фотофакт # Госнаграды # Александр Солодуха

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