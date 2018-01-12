Солодуха о звании заслуженного артиста: «После 30 лет работы на профессиональной сцене это супер!»

Новости Беларуси. Уже в звании заслуженного артиста Республики Беларусь радовать слушателей теперь будет Александр Солодуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет он посвятил сцене, а в октябре отметил тысячный концерт!

Музыкант всегда собирает аншлаги. Дружит артист и с нашим телеканалом: он постоянный участник музыкальных проектов СТВ, в том числе и «Золотой коллекции белорусской песни».