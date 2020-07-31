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Этнофестиваль «Зов Полесья» пройдёт 15 августа

31 июля 2020 20:13
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Новости Беларуси. VI Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» соберет гостей в агрогородке Лясковичи 15 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Этнофестиваль «Зов Полесья» пройдёт 15 августа-1

Программа в 2020 году максимально обновлена. Традиционную фестивальную площадку превратят в историко-этнографический музей под открытым небом.

Этнофестиваль «Зов Полесья» пройдёт 15 августа-4

Презентационные подворья готовят районы Гомельской и Брестской областей. Они раскроют весь потенциал Припятского края, его природу, традиции и кухню. Более того, на фестивале назовут имена «Ганаровага паляшука» и «Прыгажунi Палесся».

Этнофестиваль «Зов Полесья» пройдёт 15 августа-7

Один из дней Мозырского экономического форума также пройдет на фестивальной площадке. Участие уже подтвердили делегации из 15 стран.

# Этнокультура Беларуси # Культура # Фотофакт

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