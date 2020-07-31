Прямой эфир

Нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Как работает Национальная библиотека в онлайн-формате

31 июля 2020 10:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Национальная библиотека Беларуси – настоящий кладезь информации, которая высоко ценится как в нашей стране, так и за рубежом. Пандемия коронавируса не обошла и этот хрустальный алмаз. Для сохранности здоровья своих посетителей, библиотека закрылась на небольшой период.     

Елена Тулупова, заведующая отделом справочно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Беларуси:
Основная часть наших читателей – это студенты минских вузов, исследователи. И период закрытия читальных залов как раз пришелся на пик учебной активности. Но, надо сказать, что наши читатели практически ничего не потеряли. Вся информация, которая есть в наших фондах и в базах данных, была им доступна на нашем портале.

Нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Как работает Национальная библиотека в онлайн-формате-1

Работники библиотеки оказывали консультации читателям и по телефону, и по электронной почте. Чат онлайн-обслуживания отвечал на вопросы даже в субботу и воскресенье, т. е. 7 дней в неделю помощь оказывалась в режиме реального времени. Поэтому книголюбы один на один со своими проблемами не остались.

Елена Тулупова:
Есть целая система информационных ресурсов на портале. Работал виртуальный читальный зал, мы создали специальный раздел – онлайн-библиотека с расширенным доступом к ресурсам. Работал наш электронный каталог. И, кроме того, у нас есть большое количество виртуальных сервисов, которыми активно пользовались в это время читатели.

Нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Как работает Национальная библиотека в онлайн-формате-4

Большой спрос был и на электронную доставку документов: нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Целый раздел видеоуроков на сайте помогал читателям самостоятельно разобраться в ресурсах, сервисах, услугах и воспользоваться ими в режиме 24/7.

Елена Тулупова:
В период обострения ситуации эпидемиологической, у нас на портале был создан раздел о COVID-19, где были представлены и в настоящее время представлены, электронные ресурсы по этой теме. Это новейшие публикации в международных изданиях, которые помогают, в первую очередь, исследователям, медикам быть в курсе последних исследований в этой области и использовать в своей работе. 

Нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Как работает Национальная библиотека в онлайн-формате-7

Недавно библиотека открыла свои двери для посетителей. Сотни мероприятий и выставок проходят тут ежегодно, и 2020 год – не исключение. К просмотру открылись выставки с военно-исторической тематикой, с артефактами столетней давности и с фотографиями. «Сквозь пространство и время» – такой слоган у фотовыставки Марины Батюковой «In zoom».  

Ирина Василькович, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси: 
Это вообще очень интересный взгляд на фотографию, очень интересные сюжетные снимки. Я, например, ни разу не видела такого, чтобы это была фотография фотографии в интерьере. Хорошее, высокое художественное качество.

Нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Как работает Национальная библиотека в онлайн-формате-10

Взглянуть на столицу с высоты птичьего полета – непередаваемое удовольствие. Две обзорные площадки на последних этажах здания часто заполняются любителями сделать незабываемый снимок в свою коллекцию. А 3D-модель города подскажет, где лучший ракурс.  

Юрий Доманов, заведующий сектором отдела экскурсионно-методической работы Национальной библиотеки Беларуси:
Обзорная площадка Национальной библиотеки Беларуси открылась 1 мая. Каждый день нас посещают наши белорусские туристы. Иностранцев сейчас мало, но мы надеемся, что в ближайшем будущем их станет гораздо больше. Туристы имеют возможность подняться на обзорную площадку, насладиться этой прекрасной панорамой города и получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Как работает Национальная библиотека в онлайн-формате-13

Насладиться любимой литературой или отдохнуть с семьей уже можно и офлайн. Библиотека ждет гостей!

# Библиотеки в Беларуси # Культура # Елена Тулупова # Ирина Василькович # Юрий Доманов # Владислав Рассохов # Фотофакт # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Альшевский: «Логика – это коса, топор, который уничтожить может любую идею»
28 июля 2020 13:03

Виктор Альшевский: «Логика – это коса, топор, который уничтожить может любую идею»

«За 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения». Как в Беларуси возродили производство слуцких поясов
28 июля 2020 12:17

«За 300 лет ни одна мануфактура в мире не смогла повторить уникальнейшие переплетения». Как в Беларуси возродили производство слуцких поясов

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»
28 июля 2020 11:44

Елизарьев о Большом: «Наша сцена стала очень тихой. Там нет никаких гремящих механизмов. Мало театров могут позволить себе это в Европе»