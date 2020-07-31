Нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Как работает Национальная библиотека в онлайн-формате

Национальная библиотека Беларуси – настоящий кладезь информации, которая высоко ценится как в нашей стране, так и за рубежом. Пандемия коронавируса не обошла и этот хрустальный алмаз. Для сохранности здоровья своих посетителей, библиотека закрылась на небольшой период. Елена Тулупова, заведующая отделом справочно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Беларуси:

Основная часть наших читателей – это студенты минских вузов, исследователи. И период закрытия читальных залов как раз пришелся на пик учебной активности. Но, надо сказать, что наши читатели практически ничего не потеряли. Вся информация, которая есть в наших фондах и в базах данных, была им доступна на нашем портале.

Работники библиотеки оказывали консультации читателям и по телефону, и по электронной почте. Чат онлайн-обслуживания отвечал на вопросы даже в субботу и воскресенье, т. е. 7 дней в неделю помощь оказывалась в режиме реального времени. Поэтому книголюбы один на один со своими проблемами не остались. Елена Тулупова:

Есть целая система информационных ресурсов на портале. Работал виртуальный читальный зал, мы создали специальный раздел – онлайн-библиотека с расширенным доступом к ресурсам. Работал наш электронный каталог. И, кроме того, у нас есть большое количество виртуальных сервисов, которыми активно пользовались в это время читатели.

Большой спрос был и на электронную доставку документов: нужные издания сканировались и отправлялись по почте заказчику. Целый раздел видеоуроков на сайте помогал читателям самостоятельно разобраться в ресурсах, сервисах, услугах и воспользоваться ими в режиме 24/7. Елена Тулупова:

В период обострения ситуации эпидемиологической, у нас на портале был создан раздел о COVID-19, где были представлены и в настоящее время представлены, электронные ресурсы по этой теме. Это новейшие публикации в международных изданиях, которые помогают, в первую очередь, исследователям, медикам быть в курсе последних исследований в этой области и использовать в своей работе.

Недавно библиотека открыла свои двери для посетителей. Сотни мероприятий и выставок проходят тут ежегодно, и 2020 год – не исключение. К просмотру открылись выставки с военно-исторической тематикой, с артефактами столетней давности и с фотографиями. «Сквозь пространство и время» – такой слоган у фотовыставки Марины Батюковой «In zoom». Ирина Василькович, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Это вообще очень интересный взгляд на фотографию, очень интересные сюжетные снимки. Я, например, ни разу не видела такого, чтобы это была фотография фотографии в интерьере. Хорошее, высокое художественное качество.

Взглянуть на столицу с высоты птичьего полета – непередаваемое удовольствие. Две обзорные площадки на последних этажах здания часто заполняются любителями сделать незабываемый снимок в свою коллекцию. А 3D-модель города подскажет, где лучший ракурс. Юрий Доманов, заведующий сектором отдела экскурсионно-методической работы Национальной библиотеки Беларуси:

Обзорная площадка Национальной библиотеки Беларуси открылась 1 мая. Каждый день нас посещают наши белорусские туристы. Иностранцев сейчас мало, но мы надеемся, что в ближайшем будущем их станет гораздо больше. Туристы имеют возможность подняться на обзорную площадку, насладиться этой прекрасной панорамой города и получить заряд бодрости и хорошего настроения.