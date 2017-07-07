Самый яркий представитель авангарда XX века: мир отмечает 130-летие Марка Шагала

Выдающийся художник и график, самый яркий представитель авангарда XX века, сумевший покорить весь мир своим уникальным стилем. Отмечаем 130 лет со дня рождения великого мастера – Марка Шагала .

Яркий талант ещё пока молодого юноши первым разглядел витебский живописец, Юдель Пэн. Он и стал его первым наставником. Кстати, этот портрет своего ученика Пэн написал незадолго до отъезда Марка Шагала в Россию.

Он учился в России, жил долгое время в Париже, его первая выставка прошла в Берлине. Но куда бы ни забрасывала судьба великого мастера, он всегда оставался верным собственному стилю, выработанному ещё в начале творческого пути в Витебске.