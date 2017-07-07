Самый яркий представитель авангарда XX века: мир отмечает 130-летие Марка Шагала

Выдающийся художник и график, самый яркий представитель авангарда XX века, сумевший покорить весь мир своим уникальным стилем. Отмечаем 130 лет со дня рождения великого мастера – Марка Шагала.
Выдающийся художник и график, самый яркий представитель авангарда XX века, сумевший покорить весь мир своим уникальным стилем. Отмечаем 130 лет со дня рождения великого мастера – Марка Шагала.
Яркий талант ещё пока молодого юноши первым разглядел витебский живописец, Юдель Пэн. Он и стал его первым наставником. Кстати, этот портрет своего ученика Пэн написал незадолго до отъезда Марка Шагала в Россию.
Он учился в России, жил долгое время в Париже, его первая выставка прошла в Берлине. Но куда бы ни забрасывала судьба великого мастера, он всегда оставался верным собственному стилю, выработанному ещё в начале творческого пути в Витебске.
Творческое наследие Марка Шагала огромно. Он был выдающимся художником, отменным графиком, его мозаики, панно и витражи украшают здания по всему миру. Особого внимания достойны выполненные мастером иллюстрации.
Творчество Марка Шагала сегодня вдохновляет молодое поколение художников. Одним из них стал выпускник Академии искусств – Влад Книга.
Как и великий мастер, Влад сегодня стремится выработать собственный стиль, непохожий на других. Парень не боится экспериментировать с фактурами, рельефом, формами и цветом.
Марк Шагал никогда не изменял своим художественным принципам, как и никогда не забывал родной Витебск. Сегодня мало кто знает, что мастер писал стихи.
Одно из них он посвятил своей любимой стране, покидая её надолго.
Из года в год разлука крепла…
Но возвращусь я дотемна,
И ты мою могилу пеплом
Посыплешь, милая страна.
Хотя Марк Шагал так и не стал крупным поэтом в слове, зато он сумел стать великим поэтом в живописи. Творчеством которого мы не перестаём восхищаться.