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«Марк Шагал: Цвет Любви»: в Минске открылась выставка к 130-летию со дня рождения художника

07 июля 2017 07:17
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Новости Беларуси. К юбилею гения. В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Марка Шагала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции – иллюстрации, которые мастер делал для изданий о самом себе.

К примеру, для автобиографической книги «Моя жизнь». А также для «Мертвых душ» Николая Гоголя и Библии. Работы – всего их 25 – представлены в виде литографий. Особое место отведено иллюстрациям из монографии «Шагал». Ее написал французский историк Жак Лассень. Тематика литографий разнообразна: от пейзажей Витебска и Парижа до изображений фантастических существ.

«Марк Шагал: Цвет Любви»: в Минске открылась выставка к 130-летию со дня рождения художника-1

Светлана Прокопьева, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Мы дополнили нашу экспозицию тремя книгами из частной коллекции, которые содержат надписи, пожелания, автографы Марка Захаровича. Они адресованы в двух случая очень известным людям, один из которых – наш знаменитый соотечественник Максим Танк.

Выставка «Марк Шагал: Цвет Любви» продолжает традицию знакомства с творчеством мастера. Экспозиции, посвященные художнику, проходят в Беларуси уже несколько десятков лет. И всегда вызывают повышенный интерес. Нынешняя выставка продлится до 12 сентября.

# Культура # Выставки в Минске

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