«Марк Шагал: Цвет Любви»: в Минске открылась выставка к 130-летию со дня рождения художника

Новости Беларуси. К юбилею гения. В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Марка Шагала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции – иллюстрации, которые мастер делал для изданий о самом себе.

К примеру, для автобиографической книги «Моя жизнь». А также для «Мертвых душ» Николая Гоголя и Библии. Работы – всего их 25 – представлены в виде литографий. Особое место отведено иллюстрациям из монографии «Шагал». Ее написал французский историк Жак Лассень. Тематика литографий разнообразна: от пейзажей Витебска и Парижа до изображений фантастических существ.