135 лет со дня рождения Янки Купалы исполняется 7 июля

Новости Беларуси. 7 июля исполняется 135 лет со дня рождения одного из самых талантливых поэтов в истории белорусской литературы Янки Купалы. По случаю юбилея в Минске состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 8 июля на малой родине классика пройдет национальный праздник поэзии. Вот уже почти полвека в этот день Вязынка собирает гостей со всего мира. На этот раз купаловская лирика зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш». Услышит публика и произведения современных авторов. Гости также смогут посетить книжную и ярмарку ремесел.