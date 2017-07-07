Прямой эфир

135 лет со дня рождения Янки Купалы исполняется 7 июля

07 июля 2017 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 7 июля исполняется 135 лет со дня рождения одного из самых талантливых поэтов в истории белорусской литературы Янки Купалы. По случаю юбилея в Минске состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику песняра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А 8 июля на малой родине классика пройдет национальный праздник поэзии. Вот уже почти полвека в этот день Вязынка собирает гостей со всего мира. На этот раз купаловская лирика зазвучит голосами ансамблей «Песняры» и «Неруш». Услышит публика и произведения современных авторов. Гости также смогут посетить книжную и ярмарку ремесел.

# Культура # Белорусские писатели

Другие новости рубрики

Все новости
«Марк Шагал: Цвет Любви»: в Минске открылась выставка к 130-летию со дня рождения художника
07 июля 2017 07:17

«Марк Шагал: Цвет Любви»: в Минске открылась выставка к 130-летию со дня рождения художника

Бардовский слёт-фестиваль «Родник-2017» пройдёт с 7 по 9 июля
07 июля 2017 07:09

Бардовский слёт-фестиваль «Родник-2017» пройдёт с 7 по 9 июля

Гоша Куценко: «Я человек того кино, которое ещё будет впереди»
06 июля 2017 19:00

Гоша Куценко: «Я человек того кино, которое ещё будет впереди»