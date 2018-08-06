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Герои Шекспира на гироскутерах. Купаловский театр готовит премьеру

06 августа 2018 18:23
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Новости Беларуси. Премьера, которую нельзя пропустить. Столичный Купаловский театр готовится открыть новый сезон постановкой российского режиссёра Андрея Прикотенко «Сон в купалькую ночь», по мотивам известной пьесы Шекспира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Герои Шекспира на гироскутерах. Купаловский театр готовит премьеру-1

На большой сцене прошёл предпоказ постановки. Настоящих театральных гурманов и критиков ожидала романтическая атмосфера и ряд режиссёрских экспериментов.

Герои Шекспира на гироскутерах. Купаловский театр готовит премьеру-4

Зрители:
Очень ждала какой-нибудь летней премьеры. Интересно было бы посмотреть на Шекспира в новом прочтении.

Герои Шекспира на гироскутерах. Купаловский театр готовит премьеру-7

Идешь на спектакль и не знаешь, что получится в итоге. Потому что тут нет какого-то ГОСТа или стандарта изготовления продукции. Может быть очень хорошо, а может быть очень плохо.

Герои Шекспира на гироскутерах. Купаловский театр готовит премьеру-10


Режиссёр представил собственное прочтение пьесы Шекспира: под софитами – куб с голограммами. Постановка интересна также необычностью рассадки зрителей: места будут размещены не только в партере, но и по периметру.

Герои Шекспира на гироскутерах. Купаловский театр готовит премьеру-12

Артисты будут передвигаться по сцене на гироскутерах и сделают постановку интерактивной.

# Купаловский театр # Культура # Фотофакт

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