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Ваша деятельность стала визитной карточкой Беларуси: с юбилеем Игоря Лученка поздравил Александр Лукашенко

06 августа 2018 11:53
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Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает сегодня 80-летие. С юбилеем композитора поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ваша деятельность стала визитной карточкой Беларуси: с юбилеем Игоря Лученка поздравил Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства. Написанные вами музыкальные произведения отличаются проникновенной мелодичностью, глубиной и лиричностью, украшают репертуар певцов разных поколений.

Ваша деятельность стала визитной карточкой Беларуси: с юбилеем Игоря Лученка поздравил Александр Лукашенко-4

Слава пришла к Лученку в 1966 году, когда песня «Память сердца» завоевала первую премию на Всесоюзном конкурсе.

# Юбилеи # Культура # Игорь Лученок # Фотофакт

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