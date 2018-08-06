Ваша деятельность стала визитной карточкой Беларуси: с юбилеем Игоря Лученка поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает сегодня 80-летие. С юбилеем композитора поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства. Написанные вами музыкальные произведения отличаются проникновенной мелодичностью, глубиной и лиричностью, украшают репертуар певцов разных поколений.