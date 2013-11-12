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Галерея граффити, посвященная ЧМ-2014 по хоккею, появилась в Гомеле

12 ноября 2013 19:15
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Новости Беларуси. В Гомеле появилась галерея граффити, посвященная чемпионату мира по хоккею с шайбой. Соревнования стартуют в Минске в мае 2014, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гомельские художники — как любители, так и профессионалы —  за полгода до этой даты превратили железобетонный забор автосервиса в тематическую выставку картин под открытым небом. Организатором конкурса, прошедшего под девизом «Мы Едем на чемпионат мира по хоккею - 2014», выступил Гомельский городской комитет БРСМ.

Николай Светогор, первый секретарь гомельского городского комитета БРСМ:
Выбрали стену, выбрали тематику. Тематика пришла совершенно случайно, мы долго совещались на какую тему рисовать. Подвернулась хорошая идея провести этот фестиваль в честь чемпионата мира по хоккею 2014 года.

Вячеслав Глуховский, спонсор конкурса «Мы едем на чемпионат мира по хоккею — 2014»:
Чувства вызывает отличные. Молодежь приобщается к спорту. У меня дочь, побыв здесь, сказала: «Папа, купи, пожалуйста, билеты - и мы едем на хоккей».

# Культура # Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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