Эпоха денди на выставке в музее Янки Купалы в Минске: фраки, шляпы, трости, трубки, парфюм и предметы интерьера

На старосветский лад. Шарм эпохи денди на выставке Государственного литературного музея Янки Купалы хранят около 300 аутентичных предметов: от одежды и аксессуаров до атмосферы клубов и кабинетов, где мужчины проводили свободное время. Жизнь со вкусом, как и полагается истинному джентльмену.

Само явление дендизма возникает в Англии в конце XVIII века как протест влиянию буржуазии и чересчур помпезной мужской моды, когда пышные наряды лордов напоминали женские. Новая личность – денди – раскрывала свое превосходство над обществом через сдержанную моду.

Иконой стиля стал Джордж Брайан Браммел. Его называли премьер-министром элегантности. Он ввел в моду современный мужской черный костюм с галстуком, ставший деловой одеждой.

Яркие расцветки и броские украшения стали табу для денди, ставка была на безупречный крой и спокойную гамму.

Мария Борткова, заведующий отделом научно-экспозиционной и выставочной работы Государственного литературного музея Янки Купалы, куратор выставки:

Джордж Браммел – гэта чалавек, па паходжанні, англічанін. Належыў ён да сярэдняга саслоўя. Ён быў не арыстакратам, але ён быў ідэолагам усёй эпохі дэндзі. І адзенне, і рухі чалавека, яго выказванні – усё павінна было быць вельмі вытанчаным. Джордж Браммел меў яшчэ двух сяброў, якія былі яго цёскамі: Джордж прынц Уэльскі і Джордж лорд Байран, паэт. І вось другія два Джорджа былі тымі людзьмі, пры падтрымці якіх гэты стыль дэндзі ўвайшоў як у жыццё англійскага двара, гэтак і ў моду ўсёй Еўропы.

Для фрака денди использовали только сукно высокого качества. Темный цвет предназначался для вечера, светлый – для дневных выходов.

Для денди даже издавали специальные учебники по искусству завязывания галстуков. В этом деле приветствовалась не старательность, а, наоборот, легкая небрежность. Мужчины даже специально слегка состаривали фраки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Главным аксессуаром джентльмена стал цилиндр, который визуально делал фигуру стройнее и выше.

Мария Борткова, заведующий отделом научно-экспозиционной и выставочной работы Государственного литературного музея Янки Купалы, куратор выставки:

Напачатку тэхналогія яго вырабу была настолькі складанай – у ёй выкарыстоўваўся свінец. І вядома, што гэты мятал вельмі шкодзіць мозгу чалавека, які з ім працуе. Такі галаўны ўбор мае аб’ем, вышыню, а часам трэба было, каб большо зручным ён быў. І, вось, людзі прыдумалі такую рэч, як механічны капалюш. Гэта той самы цыліндр, калі мы зверху стукнем, ён возьме і сплюшчыцца ў блін. І можна спакаваць у каробку. І гэты механічны капялюш называеца словам, якое мы ўсе ведаем па гераіні мульціка пра Чэбурашку. Там была такая Шапакляк.

Если сейчас в тренде бородачи, то модные парни в те времена славились своими усами.

Так, утро денди начиналось с бритья и парфюма. На выставке можно увидеть уникальный туалетный набор из дорогого стекла кобальтового оттенка и различные варианты бритвы.

Табак во времена денди стал настоящей культурой и своеобразным ритуалом. Из ценных пород дерева, фарфора, Бурштына, кости – эти трубки и мундштуки – настоящие произведения искусства от мастеров из разных стран. Расписные или вышитые бисером, в каждой вещи – своя энергетика.

На выставке представлена и уникальная коллекция тростей. Истоки этого аксессуара берут начало еще у аристократии и шляхты, которая ходила со шпагами. Это был обязательный атрибут для мужчины, который в любой момент должен был защитить свою честь и честь своей дамы. Но из-за частых жертв на дуэлях, шпаги были запрещены. И их компенсировали трости.

Народный поэт, академик, депутат – Янка Купала был не только образцом мыслей и поступков, но и идеального внешнего вида. Его всегда отличали тонкий вкус и элегантность.

С 1919 года он стал минчанином, менял прописки, но неизменно любил прогуливаться по набережной с тростью. Свидетели тех времен вспоминают, что Янка Купала выделялся статью, осанкой и неизменным чувством стиля.

В 1920-40-х годах наперекор пролетарской моде, галифе и гимнастеркам, он оставался поклонником классического костюма, любил менять галстуки по случаю, носил модные усы, курил трубку и был еще тем щеголем.

Оригинальные личные вещи самого известного белорусского стиляги представлены на выставке из фондов нашего литературного музея Янки Купалы.