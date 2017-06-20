Фотовыставка «Звуки музыки Раймонда Паулса» открылась в Художественной галерее Михаила Савицкого

Новости Беларуси. Ах, вернисаж! Звуки музыки известного композитора Раймонда Паулса в эти минуты раздаются в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ах, вернисаж! Звуки музыки известного композитора Раймонда Паулса в эти минуты раздаются в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Летний дождь, осенние листья, вечерняя прогулка – эмоциями и мгновениями пронизана тематическая фотовыставка, которая открылась здесь сегодня.
Также в столичной галерее взору широкой публики представили редкие пластинки 70--90-ых годов с музыкальными композициями
маэстро из фондовых коллекций Музея истории Минска.
Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска:
Говорить о таланте Раймонда Паулса можно бесконечно с большим наслаждением и удовольствием.
Я думаю, что минской публике не менее интересно увидеть этот проект.
Мартиньш Вирсис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской в Республики Беларусь:
Я рад быть здесь, рад, что мы смогли поддержать этот проект. Имя Раймонда Паулса знакомо здесь и в комментариях не нуждается.
Мотивы композиций Паулса на фотоснимках постарались передать участники творческого вечера.
Насладиться прекрасным можно под не менее прекрасную музыку маэстро.