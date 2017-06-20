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«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске

20 июня 2017 17:29
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Новости Беларуси. Не шумный мегаполис с миллионами машин и туристов, а столица тихих созерцаний и вот этих маленьких кварталов.

Именно таким увидел в 1972 году молодой советский артист Юозас Будрайтис.

Так можете увидеть и вы в 2017 году в Минске во Дворце Республики на его персональной фотовыставке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске -1

На выставке представлены более 50 фотографий, которые культовый актер сделал в столице Франции более 40 лет назад.

Она так и называется «Мой Париж».

Все фото – чёрно-белые. На открытии яблоку негде было упасть – с любимым актёром пришли пообщаться десятки человек.

«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске -4

Юозас Будрайтис, актёр (Литва):
Мой Париж тот, которого уже нет. У меня эта выставка вызывает такое ощущение, что кто-то вытащил для меня эти картинки, и я снова погружаюсь в атмосферу того времени.

«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске -6

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Юозас Будрайтис

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