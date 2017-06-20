«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске

Новости Беларуси. Не шумный мегаполис с миллионами машин и туристов, а столица тихих созерцаний и вот этих маленьких кварталов.

Именно таким увидел в 1972 году молодой советский артист Юозас Будрайтис.

Так можете увидеть и вы в 2017 году в Минске во Дворце Республики на его персональной фотовыставке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.