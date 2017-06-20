«Мой Париж тот, которого уже нет»: фотовыставка знаменитого актёра Юозаса Будрайтиса открылась в Минске
Новости Беларуси. Не шумный мегаполис с миллионами машин и туристов, а столица тихих созерцаний и вот этих маленьких кварталов.
Именно таким увидел в 1972 году молодой советский артист Юозас Будрайтис.
Так можете увидеть и вы в 2017 году в Минске во Дворце Республики на его персональной фотовыставке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На выставке представлены более 50 фотографий, которые культовый актер сделал в столице Франции более 40 лет назад.
Она так и называется «Мой Париж».
Все фото – чёрно-белые. На открытии яблоку негде было упасть – с любимым актёром пришли пообщаться десятки человек.
Юозас Будрайтис, актёр (Литва):
Мой Париж тот, которого уже нет. У меня эта выставка вызывает такое ощущение, что кто-то вытащил для меня эти картинки, и я снова погружаюсь в атмосферу того времени.