Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Уникальная экспозиция открылась в Национальном историческом музее. Более сотни портретов и пейзажей, запечатленных фотокамерой священника Павла Волонцевича, позволяют по-новому взглянуть на историю родной земли.

Здесь нет ни войн, ни революций — только быт белорусской глубинки и мирная жизнь небольшого прихода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Сосновская, заведующая информационно-просветительским отделом Национального исторического музея:

Впервые на выставке будет представлено более 130 фоторабот Павла Волонцевича. Более половины экспозиции состоит из цифровых копий, выполненных с оригинальных негативов. Уникальность выставки в том, что тут представлены аутентичные негативы на стекле.

