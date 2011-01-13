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Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

13 января 2011 18:53
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Уникальная экспозиция открылась в Национальном историческом музее. Более сотни портретов и пейзажей, запечатленных фотокамерой священника Павла Волонцевича, позволяют по-новому взглянуть на историю родной земли.

Здесь нет ни войн, ни революций — только быт белорусской глубинки и мирная жизнь небольшого прихода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вероника Сосновская, заведующая информационно-просветительским отделом Национального исторического музея:
Впервые на выставке будет представлено более 130 фоторабот Павла Волонцевича. Более половины экспозиции состоит из цифровых копий, выполненных с оригинальных негативов. Уникальность выставки в том, что тут представлены аутентичные негативы на стекле.

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Фото. Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича
# Культура # Выставки # Фотофакт

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