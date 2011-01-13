Фотовыставка работ начала прошлого века авторства священника Павла Волонцевича

Здесь нет ни войн, ни революций — только быт белорусской глубинки и мирная жизнь небольшого прихода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Вероника Сосновская, заведующая информационно-просветительским отделом Национального исторического музея:
Впервые на выставке будет представлено более 130 фоторабот Павла Волонцевича. Более половины экспозиции состоит из цифровых копий, выполненных с оригинальных негативов. Уникальность выставки в том, что тут представлены аутентичные негативы на стекле.