Владимир Гридюшко, гендиректор Большого театра оперы и балета, рассказал, как проходит его рабочий день

Про таких людей, как Владимир Гридюшко, говорят: успешен, самодостаточен, профессионал. К слову «успех» Владимир Павлович относится с недоверием: лучше сказать — «результат». На счет самодостаточности — так еще можно много сделать, а быть профессионалом — это его кредо.

Владимир Павлович Гридюшко руководит одним из самых красивых и творческих учреждений Беларуси — Национальным академическим Большим театром оперы и балета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Начальники бывают разными: сухими, слишком правильными или не на своем месте. Пообщавшись с Владимиром Павловичем, понимаешь, что это не про него. Рядом с ним возникает убеждение, что ничего невозможного нет, хочется творить, создавать и никогда ни в чем не сомневаться.

Чтобы рассказать историю жизни Владимира Гридюшко, не хватило бы и всей программы. Поэтому начнем рассказ со слов «Сегодня я генеральный директор Большого».

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Уже прошел год и даже больше, как я работаю в этом качестве. Я нисколько не пожалел, что пришел в этот театр и занимаюсь тем, чем занимаюсь.

Перед интервью мы немного пообщались с секретарем Владимира Павловича, который раскрыл тайну — директор есть на рабочем месте всегда!

Владимир Гридюшко:

Натура у меня такая, что сидеть сложа руки я не могу. Я привык постоянно быть в движении, в работе, в идеях, в проектах. Поэтому предполагать, что я приду в 8 и пол-девятого утра и уйду в 18 часов и буду иметь два выходных дня — у меня подобных мыслей даже ине было.

Чашку утреннего кофе Владимир Павлович всегда выпивает дома. А после отправляется на работу, где первым делом…

Владимир Гридюшко:

Дверь ко мне открывается, заходит главный бухгалтер. 30 минут перед началом рабочего дня я уделяю подписанию всех бухгалтерских документов, а их очень и очень много. Потом приходит с документами начальник отдела кадров — этих документов тоже много. Плюс все приказы, которые вечером готовятся, а утром их нужно подписать.

Бывают такие дни, когда двери генерального директора только и делают, что открываются и закрываются. Даже в мыслях Владимир Павлович не может допустить, чтобы указать никого к себе не пускать. Он всегда готов встречаться, обсуждать, спорить.

Владимир Гридюшко:

Много встреч с представителями дипломатических миссий, много всевозможных переговоров. Приезжают руководители других театров. На сегодня у нас подписано уже более 10 меморандумов со странами, которые находятся на территориях и бывшего Советского Союза, и Европы. Безусловно, есть поездки и командировки.

День на день не приходится. Но каждый день напряженный: бывает, что и выйти из кабинета невозможно — по крайней мере, до обеда. А потом стараешься пройтись по театру, посмотреть работу других театральных цехов, служб, пообщаться с людьми, которые здесь работают — это тоже очень важно.

Работники театра говорят, что их директор посещает чуть ли не каждый спектакль, не говоря уже о премьерах.

Владимир Гридюшко:

Я вообще в принципе не могу пропустить! Премьера — для театра это праздник. Мы к этой премьере готовимся. Несколько дней спектаклей нет вообще, потому что идет постановка. Это колоссальнейшие деньги! Это новые эмоции, новые встречи. Абсолютно всё новое! Поэтому, чтобы пропустит премьеру… даже чрезвычайных обстоятельств быть не может. Конечно, я пропускаю другие спектакли. Ну а как? Ну а если я в командировке нахожусь? Но чаще всего я все спектакли просматриваю от начала и до конца.

Возможно, некоторым покажется странным, что генеральный директор Большого лучше любого работника знает, что где находится.

Владимир Гридюшко:

Я 6 лет работал заместителем министра культуры и 3 года я здесь дневал и ночевал, когда шла реконструкция здания театра. Поэтому сказать, что я здесь, в театре чего-то не знаю, было бы просто несправедливо и обидно по отношению ко мне. Я действительно знаю всё!

Владимир Павлович Гридюшко считает себя человеком со здоровыми амбициями, гордится работниками театра, давно посещал эстрадные концерты и кино.

Владимир Гридюшко:

Во-первых, нет времени. Иногда смотрю по телевизору. Когда поздно возвращаешься, включишь телевизор, потом заснешь — до конца можешь и не досмотреть фильм.

Во время интервью мы, естественно, говорили о жизни театра, о достижениях, о планах. Владимир Павлович доволен, что Большой — это часы, которые тикают точно.

Владимир Гридюшко:

Сегодня точно известно, кто будет петь и что будет петь в ноябре или декабре следующего года. Точно так же и в отношении балета.

Театр должен творить — не просто существовать. Он должен творить, покорять, удивлять публику. По этому пути мы и стараемся идти. Можно просто плыть по накатанному и не получать удовольствия. Просто получать зарплату, как любой другой человек. Но стоит ли ради этого что-то делать? Это неинтересно. Когда рождаются новые проекты, новые идеи, когда всё кипит, бурлит…

О себе Владимир Павлович говорил немного. Часто заменял слово «я» на «театр». Несмотря на важность и ответственность работы, Владимир Гридюшко в первую очередь такой же человек, как и все. В его семье новогодние праздники проходят просто, соблюдая традиции, и со вкусом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Гридюшко:

В 12.00 под звон курантов мы выпьем шампанское, скажем друг другу добрые слова, загадаем желания, а потом плавно перейдем к празднованию Дня рождения моей дочери — она родилась 1 января 1985 года. Вручим подарки. Но реально праздновать за праздничным столом мы будем 1 января. Но вечером 31 декабря до часов 11, пол-одиннадцатого я буду в театре.