Большой театр оперы и балета Беларуси приглашает на бал XIX века

Начнется он за два с половиной часа до полуночи и продлится до утра.

Классическая музыка, вечерние платья, галантные кавалеры, блеск хрустальных люстр и шампанское. Устроители постараются воссоздать атмосферу середины XIX века. Гости попадут на княжеский, венский и русский балы.

В этом году будут работать несколько салонов — танцевальный, музыкально-поэтический и исторический, в котором можно будет узнать о принадлежности своей фамилии к дворянскому или шляхетскому роду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дресс-код – непременное условие бала. Так что, выбирая наряд, предпочтение следует отдать длинным вечерним платьям и фракам.

Галина Галковская, режиссер-постановщик Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Сегодня вечером нас ожидает зрелище, которое опять-таки на год заставит нас всколыхнуться, задумать над тем, что всё-таки следует шить бальные платья, что стоит посещать уроки у танцмейстера. Я очень хочу надеяться, что та программа, которую мы сделали с учетом пожеланий зрителей — а пожелания были «больше танцевать» — мы их выполнили, вопрос за зрителем. Главное, чтобы гости не устали танцевать на нашем балу.