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Рождественский концерт прошел 6 января в доме ветеранов, пенсионеров и инвалидов № 1 в Минске

06 января 2017 18:09
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Новости Беларуси. Чудо под Рождество. В специальном доме ветеранов, пенсионеров и инвалидов № 1 6 января звучали детские голоса. В праздничном концерте приняли участие более полусотни воспитанников Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

В программе – русские и белорусские песни и танцы, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и сладкие подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маргарита Матвеенко, начальник отдела социально-педагогической работы и охраны детства Министерства образования Республики Беларусь:
Это своеобразная связь поколений. Это не только концерт для престарелых лиц, для ветеранов. Это прежде всего и внимание подрастающего поколения к тому поколению, которое уже прошло свой жизненный путь.

# Культура # Концерт в Минске

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