Рождественский концерт прошел 6 января в доме ветеранов, пенсионеров и инвалидов № 1 в Минске

Новости Беларуси. Чудо под Рождество. В специальном доме ветеранов, пенсионеров и инвалидов № 1 6 января звучали детские голоса. В праздничном концерте приняли участие более полусотни воспитанников Национального центра художественного творчества детей и молодежи.

В программе – русские и белорусские песни и танцы, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и сладкие подарки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маргарита Матвеенко, начальник отдела социально-педагогической работы и охраны детства Министерства образования Республики Беларусь:

Это своеобразная связь поколений. Это не только концерт для престарелых лиц, для ветеранов. Это прежде всего и внимание подрастающего поколения к тому поколению, которое уже прошло свой жизненный путь.