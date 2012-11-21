Прямой эфир

«Фотографическую палитру» представил Музей истории Минска. В экспозиции – 111 работ

21 ноября 2012 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Миг длиною в бесконечность. «Фотографическую палитру» представил Музей истории Минска. В экспозиции – 111 работ. 30 фоторомантиков рискнули и совместили традиционные приемы с современными цифровыми технологиями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Козюля, куратор выставки:
Самые разнообразные направления у каждого автора, не повторяется подход.

Валерий Ведренко, участник выставки:
Для меня любая выставка – это возможность посмотреть свои работы на стене. Мне всегда очень приятно, когда это еще кому-то нравится. Но, не скрою, для меня в первую очередь это рабочий просмотр.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Татьяна Пельтцер: как актриса готовилась к выступлениям, почему возила с собой плиту и как оказалась в психбольнице
21 ноября 2012 13:15

Татьяна Пельтцер: как актриса готовилась к выступлениям, почему возила с собой плиту и как оказалась в психбольнице

21 ноября 2012 08:40

В Минске открылась выставка графики художника-свидетеля войны 1812 года

20 ноября 2012 09:02

Объявлены победители II Национальной театральной премии. Гран-при уезжает в Гродно