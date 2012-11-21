Новости Беларуси. Миг длиною в бесконечность. «Фотографическую палитру» представил Музей истории Минска. В экспозиции – 111 работ. 30 фоторомантиков рискнули и совместили традиционные приемы с современными цифровыми технологиями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Козюля, куратор выставки:

Самые разнообразные направления у каждого автора, не повторяется подход.

Валерий Ведренко, участник выставки:

Для меня любая выставка – это возможность посмотреть свои работы на стене. Мне всегда очень приятно, когда это еще кому-то нравится. Но, не скрою, для меня в первую очередь это рабочий просмотр.