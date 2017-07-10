Фотофакт: празднование дня рождения Янки Купалы в Вязынке

Новости Беларуси. В Вязынке звучал Янка Купала. 135 лет со дня рождения Песняра отметили на его малой родине в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас здесь известный на весь мир литературный музей, и вот уже 45 лет в нем собираются поклонники таланта Купалы.

Нынешний поэтический праздник был особенным. Литературоведы, критики, современные поэты и просто любители поэтического слова собрались, чтобы еще раз перечитать бессмертные произведения по поводу «большого юбилея» Песняра.