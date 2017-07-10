Фотофакт: празднование дня рождения Янки Купалы в Вязынке

Новости Беларуси. В Вязынке звучал Янка Купала. 135 лет со дня рождения Песняра отметили на его малой родине в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас здесь известный на весь мир литературный музей, и вот уже 45 лет в нем собираются поклонники таланта Купалы.
Нынешний поэтический праздник был особенным. Литературоведы, критики, современные поэты и просто любители поэтического слова собрались, чтобы еще раз перечитать бессмертные произведения по поводу «большого юбилея» Песняра.
Лилия Норка, заведующая филиала Государственного литературного музея Я. Купалы «Вязынка»:
Вязынку любяць, Вязынку ведаюць, да Вязынкі лёгка дабрацца. У нас праходзяць розныя святы. У нас праходзіць і злёт студэнтаў, так традыцыйна скалалася – студэнты-філолагі да нас прыязджаюць з вясны. Пасля да нас прыязджаюць гукаць Вясну студэнты-этнаграфісты, багач спраўляюць.
Ну і канешне, наша вялікае свята на дзень нараджэння паэта.
Вязынка – особое место. Именно здесь в купаловскую ночь с 6 на 7 июля родился будущий Песняр. Дом, где он увидел свет, стал музеем в 1948 году. Сейчас здесь тысячи экспонатов, а посетителей около 15 тысяч ежегодно.