Фирменные блюда были не прочь отведать чиновники всех рангов. Рассказываем о кулинарном таланте Елены Аладовой

О кулинарном таланте Елены Аладовой рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Кулинарный талант Аладовой – притча во языцех. Про хлебосольные застолья в этом доме слогали легенды. Фирменные блюда директора были не прочь отведать друзья, родные и чиновники всех рангов. Именно за этим столом решались все проблемы Аладовой.

Вальмен Аладов, сын Елены Аладовой:

Очень пользовалось Министерство культуры этим. Из Литвы приезжала делегация. Их в ресторан не ведут, их ведут к нам сюда. Радослава Аладова, дочь Елены Аладовой:

У нас за этим столом побывали очень известные люди. Она имела обыкновение сразу дружить со всеми людьми, от которых что-то зависело здесь в ее работе. У нее в Москве было очень сильное, как сейчас говорят, лобби.

Посиделки длились три дня. Сначала гулял ЦК, затем – министерства и ответственные товарищи, а на третий день звали музейщиков. Надежда Высоцкая, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1964-2006 г.):

Приезжала Леже, министра она принимала во Франции, а он, значит, в ресторан ее отвел, а потом решили зайти к Елене Васильевне. Леже говорит: «Зачем мы в какой-то ресторан ходили?! Здесь же лучше всякого ресторана – у Елены Васильевны!».