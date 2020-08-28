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Фирменные блюда были не прочь отведать чиновники всех рангов. Рассказываем о кулинарном таланте Елены Аладовой

28 августа 2020 12:22
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О кулинарном таланте Елены Аладовой рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Кулинарный талант Аладовой – притча во языцех. Про хлебосольные застолья в этом доме слогали легенды. Фирменные блюда директора были не прочь отведать друзья, родные и чиновники всех рангов. Именно за этим столом решались все проблемы Аладовой.

Фирменные блюда были не прочь отведать чиновники всех рангов. Рассказываем о кулинарном таланте Елены Аладовой -1

Вальмен Аладов, сын Елены Аладовой:
Очень пользовалось Министерство культуры этим. Из Литвы приезжала делегация. Их в ресторан не ведут, их ведут к нам сюда.

Радослава Аладова, дочь Елены Аладовой:
У нас за этим столом побывали очень известные люди. Она имела обыкновение сразу дружить со всеми людьми, от которых что-то зависело здесь в ее работе. У нее в Москве было очень сильное, как сейчас говорят, лобби.

Фирменные блюда были не прочь отведать чиновники всех рангов. Рассказываем о кулинарном таланте Елены Аладовой -3

Посиделки длились три дня. Сначала гулял ЦК, затем – министерства и ответственные товарищи, а на третий день звали музейщиков.

Надежда Высоцкая, искусствовед, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1964-2006 г.):
Приезжала Леже, министра она принимала во Франции, а он, значит, в ресторан ее отвел, а потом решили зайти к Елене Васильевне. Леже говорит: «Зачем мы в какой-то ресторан ходили?! Здесь же лучше всякого ресторана – у Елены Васильевны!».

Фирменные блюда были не прочь отведать чиновники всех рангов. Рассказываем о кулинарном таланте Елены Аладовой -5

Константин Федоришкин, сотрудник Национального художественного музея Беларуси (1970-1990 г.):
Она ездила в Литву к какой-то женщине, которая готовила куху. И она специально для приема мадам Леже делала куху. Сын поставил на балкон, а там стояла канистра с бензином, ну, натянуло. Беда. Поехала обратно, заказала следующее, а этот куху, когда забрала, мы ехали в «Чайку» вечером, в Москве уже чай пили с куху.

# Вальмен Аладов # Радослава Аладова # Надежда Высоцкая # Константин Федоришкин # Искусство

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