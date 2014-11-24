Финал III Национальной театральной премии стартовал 24 ноября в Минске

Новости Беларуси. Заметное событие в культурной жизни. В Беларуси определят лауреатов Национальной театральной премии. Сегодня стартовал финал этого конкурса. В этом году в 2 раза больше номинаций. Отдельно будут оцениваться актеры драматических, музыкальных и кукольных театров. Появилась и специальная награда - «Меценат театра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Олега Жугжды, главного режиссера гродненского театра кукол, эта премия еще боле волнительная, чем предыдущая. Ведь от его труппы ожидают такого же успеха, как и два года назад. Гродненский спектакль «Пиковая дама» на II Национальной театральной премии произвел небывалый фурор. У них в копилке главная награда, и они стали призерами в номинациях «Кукольный спектакль», «Лучшая женская роль» и «За режиссерскую работу».

Олег Жугжда, победитель II Национальной театральной премии, главный режиссер Гродненского областного театра кукол:

Было, конечно, очень приятно получить такую высокую оценку собственной деятельности. Очень неожиданно.

На этом фестивале Гродно покажет свою интерпретацию «Фауста». С необычными решениями и интересными спецэфектами. Но, как признаются актеры и режиссер, для них по прежнему главным остается не награды, а признание зрителей.

Ольга Власовец, СТВ:

Ежегодно организацией Национальной театральной премии занимаются разные театры. В этом году главной сценой станет Купаловский. Сегодня конкурсную программу открывает старейшая труппа театра со спектаклем «Пан Тадэуш».

Церемония открытия проходит демократично: торжественная встреча жюри перед показом первого спектакля.

Стоит отметить, что спектакль «Пан Тадэуш», старейшей труппы купаловцев, уже успел себя зарекомендовать. И известен не только белорусскому зрителю, но и далеко за пределами страны. Совсем недавно ее увидел искушенные в искусстве парижане. Интригой остается оценка профессионального жюри.

Игорь Денисов, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Всегда нужно смотреть, что делают твои коллеги. Это расширяет горизонты. Потому что - я банален, говорю банальные вещи - нельзя вариться в собственном соку. Надо смотреть, что делают коллеги, на смотреть, какие новые тенденции, течения.

Всего на суд жюри представлены десятки постановок профессиональных театров. Но не более двух от одного. Однако формат конкурса изменился. В этом сезоне номинаций станет почти в два раза больше. 21 вместо 10. Так, премия «За вклад в развитие искусства» вручалась и в прошлом сезоне, но в этом году появится почетная номинация «Меценат театра».

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического театра им. Янки Купалы, член оргкомитета III Национальной театральной премии:

Перад тым, як спектаклі розных відаў мастацтва сталі намінантамі, іх перад гэтым прагледзела журы - нібыта адборачная камісія. Яна праглядзела гэта ўсё. І, я думаю, трапілі лепшыя беларускія спектаклі. Ужо паміж імі будзе барацьба.

Ноу-хау этого года будет и сам состав жюри. Театральных профессионалов и критиков поделили на три группы. Отдельно будут судить театр драмы, кукол и музыкальные постановки.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской академии музыки, председатель жюри музыкальных театров III Национальной театральной премии:

Сегодня представлены 4 оригинальнейшие постановки, выполненные во всех жанрах музыкально театра. Это оперы (два оперных спектакля), балет и мюзикл. К нас есть возможность оценить современную театральную жизнь Беларуси. Все по-своему может претендовать на высокие баллы, на награждение.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Гэта ўжо трэці конкурс, які праводзіцца ў нас. І тое, што інтарэс з боку творчых нашых арганізацый, з боку тэатраў не згасае, гэтым, на мой погляд, і адрозніваецца ад іншых мерапрыемстваў, якіх у нас праводзіцца шмат.

Инртига, которую организаторы хранят до последнего момента, - то, как будет выглядеть новая статуэтка. Пока известно, что это будет аист на античной колонне. Что ж, завеса тайны откроется вместе с именами победителей! Лучших актеров, режиссеров объявят на торжественной церемонии закрытия 30 ноября.