Виктор Альшевский подарил Минску очередную картину из серии «Мой Минск. Символы пространства и времени»

Новости Беларуси. Полотно от белорусского Сальвадора Дали в дар любимому городу. В галерее Михаила Савицкого 29 сентября в торжественной обстановке передали картину белорусского художника Виктора Альшевского мэру Минска Андрею Шорцу.

Это эксклюзивное полотно – одна из работ, представленная в серии картин под названием «Колонна славы». На ней изображен символ столицы – храм-памятник Всех Святых и в память безвинно убиенных во Отечестве нашем.

Ко Дню города Виктор Альшевский презентовал целый арт-проект «Мой Минск. Символы пространства и времени», в котором известный художник сравнил культовые здания Минска с достижениями мировой культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Великолепная выставка, это действительно подарок ко Дню города. Я думаю, минчане оценили по достоинству данное мероприятие. Сегодня открывается культурно-деловой центр Беларуси в Москве, при посольстве. Я думаю, что мы внесем предложение послу о том, чтобы презентовать эту выставку москвичам. Я думаю, они оценят это и посольство пойдет нам навстречу.