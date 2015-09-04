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В мастерской Народного художника Беларуси Леонида Щемелёва

04 сентября 2015 11:13
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Леонид Щемелев - человек удивительной творческой судьбы. Родился 5 февраля 1923 года в Витебске. Участник Великой Отечественной войны. В боях за Беларусь был тяжело ранен. Окончил Минское художественное училище, Белорусский государственный театрально-художественный институт. Учился у Виталия Цвирко. Участник художественных выставок с 1958. Работает во всех жанрах станковой живописи, блестящий рисовальщик. Преподавал рисунок в Минском художественном училище и Республиканской школе-интернате музыки и изобразительного искусства. Много раз был избран на руководящие посты Союза художников БССР (первый секретарь правления 1977–1983, председатель Совета Белорусского союза художников 2002–2005) и был секретарем Союза художников СССР и председателем Художественного фонда БССР. Народный художник БССР (1983). Лауреат Государственной премии Беларуси и премии Союзного государства Беларуси и России в области литературы и искусства. Кавалер ордена Франциска Скорины и многих других наград, в том числе орденов «Отечественная война» 1-й и 2-й степеней. С 2003 года в Минске работает городская картинная галерея произведений Леонида Щемелева.

# Культура # Леонид Щемелёв # Художник # Фотофакт # Рисование # живопись

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