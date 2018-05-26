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Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города

26 мая 2018 12:53
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Новости Беларуси. В историческом центре Минска открылся фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет началом целой череды национальных праздников разных стран, которые пройдут здесь в этом летнем сезоне.

Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города-1

Сегодня, 26 мая, в Верхнем городе собрались сотни ремесленников, музыкантов, танцоров и кулинаров со всей страны. С некоторыми из них уже успела пообщаться наш корреспондент Яна Шипко.

Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города-4

Яна Шипко, СТВ:
Верхний город превратился в одну большую праздничную площадку. Сегодня масштабная республиканская ярмарка «Вясновы букет» открывает сезон этих национальных праздников.

Более 400 мастеров съехались со всей страны, чтобы представить свое искусство – различные виды традиционных ремесел: кузнечное дело, резьба по дереву, ткачество, вышивка, плетение из кружева, обработка кожи…

Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города-7

На празднике представлено очень много проектов. Например, театральное интерактивное представление «Магдебургское право». На сцене выступают различные коллективы.

Подробнее о празднике в Верхнем городе – в видеосюжете.

# Фестиваль # Культура # Яна Шипко # Фотофакт

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