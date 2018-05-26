Фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет» открылся в Минске. Репортаж СТВ из Верхнего города

Новости Беларуси. В историческом центре Минска открылся фестиваль белорусской культуры «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет началом целой череды национальных праздников разных стран, которые пройдут здесь в этом летнем сезоне.

Сегодня, 26 мая, в Верхнем городе собрались сотни ремесленников, музыкантов, танцоров и кулинаров со всей страны. С некоторыми из них уже успела пообщаться наш корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, СТВ:

Верхний город превратился в одну большую праздничную площадку. Сегодня масштабная республиканская ярмарка «Вясновы букет» открывает сезон этих национальных праздников. Более 400 мастеров съехались со всей страны, чтобы представить свое искусство – различные виды традиционных ремесел: кузнечное дело, резьба по дереву, ткачество, вышивка, плетение из кружева, обработка кожи…