«Будет всё очень интересно!» Фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2018» состоится 8-9 июня

Новости Беларуси. В ожидании большого музыкального праздника. 8 и 9 июня в культурной столице Минской области пройдет национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно-2018», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Праздник музыки и лирики включает в себя творческие конкурсы молодых исполнителей, выступления звезд эстрады, а также множество развлекательных площадок для детей и взрослых.

София Филистович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома:

Открытие национального фестиваля посвящено 80-летию Игоря Лученка, народного артиста СССР и Беларуси. Планируется участие звезд белорусской эстрады. Закрытие фестиваля национального носит очень яркое и красивое название «Маладзечанскі зорапад-2018». Это будет гала-концерт артистов современной белорусской эстрады. Приезжайте, приходите к нам в гости, будет всё очень интересно.

Фестивальные площадки разместятся в Летнем амфитеатре, Дворце культуры, Минском областном краеведческом музее и драмтеатре, детской школе искусств, парке Победы и в Чистинском сельском доме культуры. На сценах выступят звезды белорусской эстрады: Ирина Дорофеева, Ядвига Поплавская, Инна Афанасьева и, конечно же, солисты академического концертного оркестра Беларуси под управлением маэстро Михаила Финберга.