Фестиваль Башмета открыли 30 сентября Ростислав Кример и Сергей Крылов

Новости Беларуси. Международный фестиваль Юрия Башмета. В эти минуты со сцены государственной филармонии звучат первые ноты мелодий праздника музыки.

В вечер открытия выступают белорусский пианист Ростислав Кример и один из лучших скрипачей Сергей Крылов.

Они представляют концертную программу «Москва-Вена».

С ним дуэт выступал во многих городах, в том числе на сцене самого старого оперного театра во Флоренции.

За время фестиваля в Минске в стенах филармонии будет дано восемь концертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ростислав Кример, белорусский пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:

У каждого концерта есть своя публика. Есть на любую публику концерт как, например, сегодня, как 7 октября. Есть на более подготовленную публику как завтрашний концерт, например, с Николаем Луганским. Есть для знатоков концерт. Как всегда мы соберем на сцене белорусских легендарных музыкантов.