Прямой эфир

Фестиваль Башмета открыли 30 сентября Ростислав Кример и Сергей Крылов

30 сентября 2016 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международный фестиваль Юрия Башмета. В эти минуты со сцены государственной филармонии звучат первые ноты мелодий праздника музыки.

В вечер открытия выступают белорусский пианист Ростислав Кример и один из лучших скрипачей Сергей Крылов.

Они представляют  концертную программу «Москва-Вена».

С ним дуэт выступал во  многих городах, в том числе на сцене самого старого оперного театра во Флоренции. 

За время фестиваля в Минске в стенах филармонии будет дано восемь концертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ростислав Кример, белорусский пианист, художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета:
У каждого концерта есть своя публика. Есть на любую публику концерт как, например, сегодня, как 7 октября. Есть на более подготовленную публику как завтрашний концерт, например, с Николаем Луганским. Есть для знатоков концерт. Как всегда мы соберем на сцене белорусских легендарных музыкантов.

# Культура # Международный фестиваль Юрия Башмета # Сергей Крылов # Ростислав Кример

Другие новости рубрики

Все новости
Международная ассоциация союза архитекторов присудила минскому аквапарку диплом первой степени
30 сентября 2016 16:53

Международная ассоциация союза архитекторов присудила минскому аквапарку диплом первой степени

Мировая премьера: произведение «Sleepwalker» молодого композитора Сергея Бадалова прозвучит на фестивале Юрия Башмета
30 сентября 2016 11:47

Мировая премьера: произведение «Sleepwalker» молодого композитора Сергея Бадалова прозвучит на фестивале Юрия Башмета

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета откроется в Минске 30 сентября программой «Москва-Вена»
30 сентября 2016 06:20

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета откроется в Минске 30 сентября программой «Москва-Вена»