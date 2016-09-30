Международная ассоциация союза архитекторов присудила минскому аквапарку диплом первой степени

Новости Беларуси. Архитектурные решения минского аквапарка оценили ведущие мировые градостроители. Он занял первое место в престижном конкурсе. Итоги огласили сегодня в белорусской столице. Представители союзов архитекторов из более чем двух десятков стран собрались, чтобы вместе искать ответы на вопросы: какие сооружения никогда не выйдут из моды, и с какими проблемами сталкиваются современные зодчие?

Как любопытный турист, он не выпускает из рук камеру. Хотя по Минску Петр Арсич гуляет далеко не первый раз. Интерес к городским сооружениям вполне профессиональный. Ведь он, опытный архитектор, точно знает, как пресловутую музыку запечатлить в камне.

Петр Арсич, архитектор (Сербия):

У вас регионы и города прекрасно организованы. Не все сконцентрировано в столице. Вам могут позавидовать и голландцы, и англичане.

По его проектам возводились гостиничные комплексы и бизнес-центры в России, Украине, Германии и даже в Африке.

Вот и мы интересуемся: как сербскому гостю центр белорусской столицы? Стеклянные высотки до сих пор вызывают споры среди горожан.

Петр Арсич:

Стекляшки, как говорят, это тренд мировой – и это тоже достижение ваших архитекторов.

Каким архитекторы видят будущее и что никогда не выйдет из моды? Раз в год именитые зодчие из разных стран собираются вместе, чтобы, не только обсудить последние тренды, но и решить общие проблемы.

Такой форум Минск принимает уже в третий раз.

Александр Корбут, Председатель Белорусского союза архитекторов:

Мы поднимаем животрепещущие вопросы для нашего архитектурного цеха. Это и вопросы нормативной базы, и творческие.

Игорь Воскресенский, архитектор (Россия):

Если раньше были технологии достаточно примитивные, сейчас они усложнились. Появился умный дом, энергосберегающий. Мы начали этими материалами владеть. Сборка, краны, методика – все поменялось.

По традиции выбирается здесь лучший проект года. На суд международному жюри представлено 70 работ. Среди них как проекты, так и уже построенные объекты: жилые дома, бизнес-центры, спортивные комплексы.

Так по итогам конкурса минскому аквапарку присужден диплом 1 степени.

Серго Сутягин, архитектор (Узбекистан):

Никогда не выйдет из моды красота. Архитектура – это внутреннее стремление любить людей. Белорусская архитектура органична с природой.

Можно долго спорить об архитектурных шедеврах. В любом случае, каждый проект будущего дома – это еще и проект нашего общего завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.