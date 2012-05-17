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Факсимильное издание о жизни святой Евфросинии Полоцкой презентовали в Минске

17 мая 2012 13:39
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Новости Беларуси. 100 уникальных книг. В Минске презентовали факсимильное издание о жизни святой Евфросинии Полоцкой. Все книги ручной работы будут переданы в крупнейшие музеи и библиотеки Беларуси к празднованию юбилея Полоцка.

Городу в этом году – 1150 лет. Обладатель самого первого экземпляра издания – Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Грозов, исполнительный директор издательства Белорусского Экзархата:
Вы видите уникальный кожаный филигранный переплет, лазерная резка. Здесь целый ряд совершенно уникальных технологий. И все – ручной труд.
Раньше с этой книгой могли познакомиться практически единицы, а сегодня она стала достоянием широкого читателя.

# Культура # Религия # Религиозные книги # Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший экзарх Всея Беларуси Филарет

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