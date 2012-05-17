Факсимильное издание о жизни святой Евфросинии Полоцкой презентовали в Минске

Новости Беларуси. 100 уникальных книг. В Минске презентовали факсимильное издание о жизни святой Евфросинии Полоцкой. Все книги ручной работы будут переданы в крупнейшие музеи и библиотеки Беларуси к празднованию юбилея Полоцка.

Городу в этом году – 1150 лет. Обладатель самого первого экземпляра издания – Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Грозов, исполнительный директор издательства Белорусского Экзархата:

Вы видите уникальный кожаный филигранный переплет, лазерная резка. Здесь целый ряд совершенно уникальных технологий. И все – ручной труд.

Раньше с этой книгой могли познакомиться практически единицы, а сегодня она стала достоянием широкого читателя.