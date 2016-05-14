«Беловежская пуща» приняла первый международный фестиваль роговой музыки

Новости Беларуси. В Беловежской пуще 14 мая раздавались необычные звуки. В старейшем лесу Европы начался первый международный фестиваль роговой музыки и песни «Царская поляна». Как в Беларуси возрождают стародавние охотничьи традиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с 15-го века, без этих звуков не обходится ни одна охота: «Сбор стрелков», «приветствие», «начало и ее завершение - всего около сотни различных сигналов. С помощью роговой музыки воздавались и почести убитому зверю, причем для каждого звучала своя.

Николай Шевчук, руководитель ансамбля роговой музыки «Бекас» (Дрогичин):

Гэта як дань павагi зверу, як развiтанне з лесам, са сваiм домам. Вось як бы чалавек просiць прабачэння i у гонар гэтага граюць сігналы.

Так называемой музыкой белорусского леса Николай Шевчук увлекается всю свою жизнь. Параллельно руководит единственным в Беларуси такого рода ансамблем. Игрой на «рожке» «заразил» не только учеников, жену и детей, но и внука. 9-летний Павел – самый юный участник фестиваля.

Охотничьи рога, или трубы, лишь на первый взгляд кажутся примитивным инструментом. Сегодня на таких исполняют отрывки из опер или даже целые симфонии и увертюры. Диапазон расширен до 4 октав. А вот чтобы в полной мере прочувствовать необычность звучания, говорят, надо хотя бы один раз услышать или даже сыграть.

Роговая музыка была забыта и практически не звучала здесь на протяжении нескольких столетий. Возродить ее возвышенные традиции – главная идея фестиваля в «Беловежской пуще». На клич белорусских охотников и лесников отозвались их польские коллеги.

Анджей Медведь, участник фестиваля (Польша):

Это простая музыка, близкая лесу, близкая природе. Многие из тех, кто играют на рогах, как и я, являются лесниками. Думаю, это музыка, которая объединяет всех тех, кто интересуется природой, и в Польше, и в Беларуси. Нашему ансамблю уже 20 лет, а всего в нашей стране любителей роговой музыки уже больше тысячи.

Вероника Маловик, главный специалист Национального парка «Беловежская Пуща»:

Раньше вот было интересно, когда выходили охоты царские. Выходили конные экипажи, своры собак и обязательно шли музыканты с рожками или ехали на конях. Это очень красивое зрелище.

Под звуки роговой музыки свои способности показали и главные помощники охотников. Как признается хозяин этой пары гончих, от них не уйдет даже самый шустрый заяц. На конкурсе представлены порядка 20 охотничьих собак.

Михаил Величко, житель деревни Лисовчицы:

Послушание у них отличное у меня. Возвращаются они домой у меня.

Сдобрили программу международного фестиваля традиционным обедом. Какая же охота без дичи или хотя бы ухи?