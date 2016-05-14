Новости Беларуси. Фестиваль уличных музыкантов стартовал 14 мая в Минске. «Место под солнцем» — а именно так называется проект — ищут десятки коллективов.

Сценой для артистов стали сразу 6 площадок в Верхнем городе. Лучшие музыкальные команды, сменяя друг друга, будут радовать минчан и гостей столицы в режиме нон-стоп до позднего вечера.

Причем, каждая площадка тематическая. Например, у ратуши «дают джазу», на акустической площадке можно услышать даже арфу и гусли. Специальная сцена есть и у белорусскоязычных исполнителей. Все деньги, собранные за выступления артистов направят на помощь тяжелобольным детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Симанков, автор идеи, организатор фестиваля уличных музыкантов «Место под солнцем»:

Основной посыл – это сделать праздник городу, потому что у нас очень много людей сидит в Интернете. Хочется куда-то их вытянуть, чтобы посмотрели, подышали свежим воздухом, отдохнули душой.