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Фестиваль уличных музыкантов стартовал 14 мая в Минске

14 мая 2016 16:37
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Новости Беларуси. Фестиваль уличных музыкантов стартовал 14 мая в Минске. «Место под солнцем» — а именно так называется проект — ищут десятки  коллективов.

Сценой для артистов стали сразу 6 площадок в Верхнем городе. Лучшие  музыкальные команды, сменяя друг друга, будут радовать минчан и гостей столицы в режиме нон-стоп до позднего вечера.

Причем, каждая площадка тематическая. Например, у ратуши  «дают джазу»,  на акустической площадке можно  услышать даже арфу и гусли. Специальная сцена есть и у белорусскоязычных исполнителей. Все деньги, собранные за выступления артистов направят на помощь тяжелобольным детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Симанков, автор идеи, организатор фестиваля уличных музыкантов «Место под солнцем»:
Основной посыл – это сделать праздник городу, потому что у нас очень много людей сидит в Интернете. Хочется куда-то их вытянуть, чтобы посмотрели, подышали свежим воздухом, отдохнули душой.

# Культура # Музыкальные события в Минске

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