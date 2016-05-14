Алексей Лелявский, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол – о Международном фестивале театров кукол

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня она посвящена родителям, которые любят интересно и познавательно проводить свободное время со своими детьми. Для этого разговора большой город дал большой повод – в столице начался Международный фестиваль театров кукол. И что? – возможно, скажет кто-то из вас. А то, что нам предоставлена уникальная возможность познакомиться с разнообразием жанров и творческой фантазией создателей спектаклей.

Для этого многие приехали из дальних и не очень стран. Они хотят порадовать детей, а нас, взрослых, заставить задуматься. Потому что актерам есть что предложить публике солидного возраста.

Почему город решил сделать этот подарок, какие страны и какие спектакли будут участвовать в этом культурном марафоне? Что и где стоит посмотреть? И что же такое, собственно говоря, театр кукол сегодня? Чтобы узнать это, ведущий программы встретился с художественным руководителем международного фестиваля, главным режиссером Белорусского государственного театра кукол Алексеем Лелявским.