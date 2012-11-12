II Национальная театральная премия: размер награды от 60 до 250 базовых величин

Новости Беларуси. Церемония открытия II Национальной театральной премии состоится 12 ноября в Минске. На протяжении недели на театральных площадках столицы будут показаны самые интересные постановки, вошедшие по решению профессиональной судейской коллегии в шорт-лист.

Лучшие спектакли назовут 19 ноября. В этот день пройдет церемония награждения победителей. Размер премии составит от 60 до 250 базовых величин. Самой внушительной награды будет удостоен победитель в номинации «Лучший спектакль». Планируется, что гостями театрального форума станут именитые артисты и эксперты в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Проведение Национальной театральной премии подтолкнуло, простимулировало наших руководителей театров и художественных руководителей к тому, чтобы представить на театральную премию действительно более качественные спектакли, более яркие, интересные. И в этом году спектакли представлены, по нашему мнению, по мнению отборочной комиссии, более сильные, чем в прошлом году. Количество спектаклей увеличилось заметно, некоторые театры представили не по одному спектаклю.

Алексей Дударев, председатель Белорусского союза театральных деятелей, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Все подготовлено. 112 членов жюри, будем работать, просматривать по несколько спектаклей в день. Сценических площадок две. Основная – Национальный академический драматический театр имени Максима Горького и Государственный театр кукол. Минские театры будут работать на своих площадках.